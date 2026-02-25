Este miércoles, Real Madrid dio a conocer a través de redes sociales a sus convocados para el duelo de este 25 de febrero contra Benfica, en el que se disputan un sitio en los Octavos de Final de la Champions League 2026. En esta lista, Kylian Mbappé brilla por su ausencia .

El motivo de la ausencia

El Real Madrid echará de menos a Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu. El delantero francés se perderá el encuentro debido a una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde hace algún tiempo .

Rodrygo y Jude Bellingham tampoco estarán disponibles por lesiones.

La delantera del Madrid incluirá a Vinicius Junior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García.

El Madrid se impuso 1-0 en el partido de Ida la semana pasada en Lisboa y le basta el empate para avanzar a los Octavos de Final.

¿Dónde ver EN VIVO el Real Madrid vs Benfica?

El encuentro de los playoffs por la continuidad en el certamen de la UEFA se jugará a las 14:00 horas y se podrá disfrutar a través de las transmisiones que ofrecen FOX One y FOX+.

Otras fechas importantes en la Champions League 2026

Playoffs: 17 al 25 de febrero de 2026

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero

Octavos de Final: 10-11 y 17-18 de marzo

Cuartos de Final: 7-8 y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest, Hungría

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

