Esta mañana de sábado 7 de febrero, el suizo Franjo von Allmen se convirtió en el primer campeón olímpico de los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026, al llevarse la victoria en el descenso, prueba reina del esquí alpino, en la mítica pista Stelvio de Bormio.

Franjo Von Allmen, de 24 años y vigente campeón mundial de esta disciplina, superó en el podio a dos italianos, Giovanni Franzoni (que se quedó con la plata, a 20 centésimas) y Dominik Paris (que se quedó con la presea de bronce, a 50 centésimas), mientras que el suizo Marco Odermatt (a 70 centésimas) tuvo que conformarse con el cuarto lugar.

Con un cielo azul y el dorsal No. 8, Von Allmen dominó con maestría la exigente Stelvio de arriba a abajo, sin dejar ninguna opción al resto.

Con 70 centésimas de ventaja sobre Odermatt, que había salido justo antes que él, el suizo de 24 años, debutante en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, comprendió pronto que había tenido un descenso espectacular y se permitió levantar los brazos en modo campeón, con los esquís en las manos, delante de los aficionados suizos, muy numerosos en las tribunas.

HISTORY MADE ��



The first #GOLD medal of Milano Cortina 2026 belongs to Franjo VON ALLMEN.



1:51.61 seconds of pure perfection down the mountain. The men's alpine skiing downhill has crowned its champion!



What a way to open these Games! �� @fisalpine | @swissteam |… pic.twitter.com/0l1LPE7xI8— The Olympic Games (@Olympics) February 7, 2026

Colocado entonces en el "hot seat", reservado al líder provisional de la prueba, el campeón mundial suizo esperó con cierto nerviosismo los descensos de Franzoni y Paris, ídolos locales.

Ambos estuvieron muy sólidos, pero perdieron algo de tiempo en el tramo final del trazado, molestados quizá en parte por el paso de una nube, que disminuyó ligeramente la visibilidad en los últimos metros de la pista.

Con Von Allmen y Franzoni, ambos de 24 años, este descenso olímpico confirma el cambio generacional en curso en la disciplina reina del esquí alpino, a pesar de que Dominik Paris, doce años mayor, todavía resiste entre los mejores.

La gran decepción fue precisamente la de Odermatt, el número uno mundial, que soñaba con esta medalla de oro, pero se quedó con un frustrante cuarto lugar.

