La participación de la estrella Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 incluyó un grave accidente durante el descenso femenino de esquí alpino, disputado este domingo 8 de febrero, en la exigente pista Tofana, en Cortina d'Ampezzo.

La esquiadora estadounidense, una de las figuras históricas de esta disciplina, sufrió una aparatosa caída tras un salto en la parte alta del recorrido, lo que obligó a interrumpir la prueba y a evacuarla en helicóptero.

Vonn, de 41 años, competía con una rodilla derecha de titanio y con la izquierda recientemente lesionada. Pese a ello, había sorprendido en los entrenamientos previos al registrar el tercer mejor tiempo en la última sesión, lo que alimentó las expectativas de una posible gesta olímpica. Sin embargo, el riesgo asumido terminó en un accidente que, por su gravedad, pone en duda no solo su continuidad en estos Juegos, sino también el futuro de su carrera deportiva.

U.S. ski star Lindsey Vonn was injured in a crash during the Winter Olympics and was airlifted by helicopter to a medical facility. pic.twitter.com/g4KrageW1q — Open Source Intel (@Osint613) February 8, 2026

En el momento de la caída de Lindsey Vonn, quien tomó la salida con el dorsal 13, la prueba era liderada por su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial del descenso. Johnson se mantuvo firme tras la reanudación de la competencia y acabó conquistando la medalla de oro olímpica, al cubrir los 2 mil 572 metros de la pista Tofana en 1:36.10 minutos, apenas cuatro centésimas por delante de la alemana Emma Aicher. El bronce fue para la italiana Sofia Goggia, que volvió a confirmar su condición de referente histórico en las pruebas de velocidad.

La jornada tuvo un sabor agridulce para Estados Unidos. Mientras el equipo celebraba el mayor triunfo de la carrera de Breezy Johnson, la atención se centró en el estado de salud de Lindsey Vonn, quien fue trasladada a un hospital italiano para una evaluación más profunda. Hasta el momento, no se ha informado algo sobre el alcance de sus lesiones, aunque las imágenes y la reacción de la atleta tras la caída apuntan a un golpe severo.

El descenso femenino de esquí alpino en Milano-Cortina 2026 quedará así registrado como una de las pruebas más impactantes de estos Juegos, no solo por el oro estadounidense, sino por el dramático accidente de una leyenda que buscaba cerrar su trayectoria con un último acto heroico en la élite olímpica.

