La ausencia de Santiago Giménez con el AC Milán se prolongará por varias semanas más, luego de que el director técnico del conjunto Rossoneri, Massimiliano Allegri , confirmara que el delantero mexicano será sometido a una cirugía para atender una lesión en el tobillo.

En conferencia de prensa, previo al duelo entre el Milán y Napoli de la Serie A de Italia, Allegri habló sobre la situación de Giménez, asegurando que pensaban que su lesión no sería tan grave, pero después de que no se le pudiera dar solución con terapia, se decidió que el atacante fuera intervenido quirúrgicamente.

" Giménez se sometió a terapia conservadora durante un tiempo, pero en los últimos días la situación empeoró y, tras una consulta, se tomó la decisión de operar ", explicó el estratega.

Estragos tras la lesión

El atacante no ve actividad desde el pasado 28 de octubre, fecha en la que participó en el encuentro entre Milán y Atalanta, y desde entonces ha quedado al margen de las convocatorias mientras continuaba con el tratamiento médico. Su último gol con el club italiano se remonta al 23 de septiembre, cuando marcó frente al Lecce.

La lesión de Santiago es de origen óseo, lo que significa que no afecta a ligamentos o cartílagos y será intervenido este jueves 18 de diciembre. De acuerdo con diversas fuentes, Giménez estaría fuera de las canchas entre seis y ocho semanas, dependiendo de su evolución tras la operación.

La baja del delantero representa un golpe para el Milán, que pierde a una de sus opciones ofensivas en un tramo clave de la temporada, mientras que para el jugador mexicano el objetivo será volver en plenitud física y retomar el nivel que lo llevó a consolidarse como una de las piezas importantes del equipo antes de la lesión y con el objetivo de recuperarse antes del Mundial 2026.

