Sheinbaum, sobre boletos del Mundial 2026: "Son bastante caros"

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las entradas para la Copa FIFA 2026 resultan "bastante caras", aludiendo a que la celebración de un Mundial siempre despierta "un deseo enorme de jugar futbol".

Fue durante "La Mañanera del pueblo" de este miércoles 17 de diciembre, en Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum reiteró que el Mundial 2026 debe dejar el legado de un semillero de juventudes e infancias.

"Lo que queremos que nos quede es justo eso, los torneos de barrio, los torneos de pueblo; queremos mejorar las canchas, que ya dijimos son más de tres mil que queremos mejorar junto con los estados y los municipios, pero también que haya semilleros. (…) Semilleros de jóvenes, de niños que quieran jugar futbol y que a través de la Conade, pues en su momento, incluso puedan vincularse con alguno de los equipos de futbol profesionales, con sus fuerzas básicas", señaló la Mandataria Federal.

Sin embargo, comentó sobre el precio de las entradas: "Eso es lo que es una de las ideas que tenemos del Mundial, obviamente los murales, hacer torneos, que se viva el futbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto en el estadio, que por cierto son bastante caros, o el que lo pueda ver en una de las de las plazas que estamos organizando para que se pueda ver de manera gratuita en una plaza, sino también que quede un legado de semilleros, de niños y jóvenes, niñas y jóvenes del futbol", declaró la Presidenta.

La FIFA reduce el precio de algunos boletos tras críticas de aficionados

Ayer, la FIFA anunció que redujo el precio de algunos boletos del Mundial 2026, reservadas para los aficionados más leales de las selecciones clasificadas, luego una adversa reacción internacional. Algunos de los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final, en lugar de tener que pagar 4 mil 185 dólares.

Se trata de una inusual marcha atrás por parte de la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, después de absorber oleadas de críticas por sus planes del Mundial 2026, incluidos los precios elevados.

El número de entradas de 60 dólares para los partidos probablemente será de 400 a 750 por equipo, en lo que FIFA ahora llama una categoría de precio de "grada básica". El Mundial se disputará en 16 ciudades, incluidos 11 estadios de la NFL en Estados Unidos, además de dos recintos en Canadá y tres estadios en México (el Azteca, en la CDMX; BBVA, en Monterrey; y el AKRON, en Guadalajara).

La FIFA no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos "pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo".

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados "más fieles" que han asistido a partidos anteriores, ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

*Con información de SUN y AP

