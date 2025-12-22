Mikel Arriola asume rol clave de México en la toma de decisiones de la FIFA

La presencia del futbol mexicano en los principales órganos de gobierno de la FIFA se vio fortalecida tras la reciente sesión del Consejo del organismo, celebrada en Doha, Catar, donde Mikel Arriola tomó posesión formal de su cargo como vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

El actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de la Liga MX amplía así su influencia a nivel internacional, al integrarse a uno de los espacios estratégicos para el desarrollo del futbol de clubes en el mundo.

El Consejo de la FIFA, encabezado por Gianni Infantino, abordó temas de alto impacto para el futuro del balompié global, entre ellos la aprobación de una contribución financiera histórica vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como iniciativas orientadas al fortalecimiento del futbol juvenil y a la mejora de los mecanismos de gobernanza del organismo rector.

En este contexto, Arriola participó en discusiones clave enfocadas en la evolución de las competiciones masculinas de clubes, un rubro que cobra especial relevancia ante los cambios en los formatos internacionales y el crecimiento del futbol como industria global. Su papel no solo representa una responsabilidad directa en la toma de decisiones, sino también la consolidación de México como un actor con voz y voto en el diseño del calendario, las competencias y los lineamientos que regirán al futbol de clubes en los próximos años.

La sesión también contó con la participación de Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, quien se integró a la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino, así como de Íñigo Riestra, secretario general de la FMF, miembro del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA.

Estos nombramientos reflejan el compromiso de la FMF y la Liga MX por incidir activamente en el desarrollo integral del futbol, y posicionan a Mikel Arriola como una figura clave en la relación entre México y la FIFA, en un periodo decisivo rumbo al Mundial de 2026.

SV