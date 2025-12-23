Charros de Jalisco tiene problemas en sus brazos

Los Charros de Jalisco continúan arrastrando una de las problemáticas más evidentes y costosas de la temporada: el pitcheo. Las cifras colectivas no dejan lugar a dudas y confirman que el conjunto jalisciense sigue siendo el equipo con el promedio más alto de carreras limpias permitidas, con 5.09 hasta el término de la serie ante el Tucson Baseball Team.

Este registro no solo refleja la fragilidad de su staff de lanzadores, sino que se traduce directamente en otro dato que llama la atención, ya que Charros también es la novena con más anotaciones recibidas en toda la Liga con 319 rayitas en contra hasta el domingo pasado.

Lo más llamativo de esta estadística es que Jalisco supera en este rubro a equipos que se encuentran en la parte baja del standing general como Tucson, Venados o Algodoneros, conjuntos que, en teoría, deberían cargar con los peores números defensivos. Sin embargo, Charros, pese a su intención de competir y mantenerse en la pelea, aparece por encima de ellos en carreras permitidas, evidenciando que el problema del pitcheo ha sido constante y profundo a lo largo de la campaña.

En el plano individual, las cifras tampoco favorecen al equipo albiazul. Dentro del Top 10 de lanzadores con más carreras limpias permitidas en la Liga aparecen tres brazos de Jalisco. Alemao Hernández, con un promedio de 5.04; Ronald Medrano, con 4.36; y Luis Payán, con 3.91 de efectividad.

No obstante, el caso de Alemao Hernández resulta particularmente contrastante. A pesar de ser el lanzador de Jalisco con más anotaciones toleradas, el tapatío también se ha convertido en el pitcher con más victorias del equipo en la presente campaña, sumando siete triunfos, cifra que lo coloca en el segundo lugar general de esta categoría.

Este dato ilustra una paradoja recurrente en el beisbol, ya que aunque ha recibido castigo, Alemao ha sabido mantenerse el tiempo suficiente en los juegos y contar con el respaldo ofensivo necesario para salir con el brazo en alto, convirtiéndose en una pieza importante dentro de un panorama colectivo complicado.

Se buscan soluciones

Conscientes de esta debilidad estructural, la directiva de Charros ha intentado reforzar el pitcheo a lo largo de la temporada. Nombres como Chazz Martínez, Tomohiro Anraku y Zac Rosscup llegaron con la intención de apuntalar el bullpen y ofrecer soluciones inmediatas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. De estos tres refuerzos, el único que permanece actualmente en el equipo es Rosscup, lo que deja en evidencia que las apuestas iniciales no dieron el resultado esperado y que la solución al problema del pitcheo sigue sin encontrarse.

Tomohiro Anraku estuvo dos semanas dentro del roster de Charros. CORTESÍA/Charros de Jalisco

Anraku, una llegada fallida

La llegada de Tomohiro Anraku a los Charros de Jalisco estuvo rodeada de una gran expectativa. No era para menos, pues el japonés arribó como el relevista del año en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, un reconocimiento que lo colocaba, en el papel, como una solución inmediata a los problemas del bullpen jalisciense.

Sin embargo, la realidad en el diamante fue muy distinta. Anraku no logró adaptarse y en total participó en siete encuentros, en los que, si bien dejó marca de 2-0, sus números reflejan el verdadero impacto de su paso por el equipo con un 7.71 de promedio de carreras limpias permitidas en apenas siete innings lanzados. Prácticamente, permitió una carrera limpia por entrada, una cifra muy lejana a lo esperado de un relevista con su cartel.

Más allá del récord de victorias, que podría resultar engañoso, el japonés se mostró vulnerable ante las ofensivas rivales. Le costó sostener ventajas, tuvo problemas para ejecutar lanzamientos clave y no logró convertirse en ese brazo confiable para las entradas finales que Charros tanto necesitaba.

El desenlace fue inevitable. Ante la falta de resultados y la urgencia de encontrar soluciones inmediatas, la directiva optó por prescindir de sus servicios, dejando su etapa en Jalisco como un intento fallido por corregir el rumbo del pitcheo.

Las cifras (hasta el 21 de Dic)

5.09 carreras limpias permitidas es lo que Charros promedia en colectivo en lo que va de la campaña, siendo el peor equipo de la LMP.

46 cuadrangulares han tolerado los serpentineros de la novena jalisciense, también instalándose como la peor de la campaña.

319 carreras (297 de ellas limpias) han admitido los lanzadores de Charros, otro rubro en el que ocupan el último sitio.