Este martes, Julián Ornelas fue reconocido como jugador de la semana en la Liga Mexicana del Pacífico, distinción que confirma el momento sobresaliente que atraviesa el jardinero de los Charros de Jalisco, luego de ser pieza determinante en las series ante Tomateros de Culiacán y Tucson Baseball Team.

El bateador nacido en Tijuana encabezó la ofensiva jalisciense durante seis encuentros, en los que registró un promedio de bateo de .448, conectó dos cuadrangulares y produjo 13 carreras, cifra que lo convirtió en el pelotero con más impulsadas en ese periodo dentro del circuito invernal. Su consistencia y oportunismo con el madero marcaron diferencia en momentos clave de cada compromiso.

La actuación de Ornelas fue fundamental para que Charros firmara una semana perfecta, al barrer sus dos series disputadas en el Estadio Panamericano de Zapopan, primero ante Tomateros y posteriormente frente a Tucson, equipo que fungió como local administrativo. En ambos enfrentamientos, el outfielder respondió a la hora cero, consolidándose como uno de los bates más confiables del lineup albiazul.

Además del reconocimiento semanal, Ornelas lidera la producción ofensiva del mes de diciembre en toda la Liga Mexicana del Pacífico, con un total de 25 carreras producidas, superando a su compañero Bligh Madris, quien suma 21, y a Joey Meneses, de Tomateros de Culiacán, con 19. Estos números reflejan su impacto constante y su valor dentro de la estructura ofensiva del equipo.

Con este nombramiento, Julián Ornelas se suma a la lista de ganadores del premio al jugador de la semana en la temporada 2025-2026, reafirmando su papel protagónico en la recta final del calendario regular y fortaleciendo las aspiraciones de Charros de Jalisco rumbo a la postemporada.

Ganadores del jugador de la semana de la temporada 2025-26

Semana 1 Asael Sánchez (Cañeros de Los Mochis)

Semana 2 Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 3 Jared Serna (Charros de Jalisco)

Semana 4 Harold Ramírez (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 5 Jesse Castillo (Jaguares de Nayarit)

Semana 6 Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 7 Leo Heras (Algodoneros de Guasave)

Semana 8 Joey Meneses (Tomateros de Culiacán)

Semana 9 Orlando Martínez (Tomateros de Culiacán)

Bateando por arriba de los 400��



Julián Ornelas de @charrosbeisbol anduvo on fire y sus números lo respaldan para convertirse en el jugador de la semana��



December 22, 2025

