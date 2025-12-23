Los 49ers resultan demasiada pieza para los Colts

Brock Purdy lanzó cinco pases de touchdown, la mayor cantidad de su carrera, y Dee Winters devolvió 74 yardas una intercepción tras el último pase de Philip Rivers para una anotación, guiando a los 49ers de San Francisco a una victoria de 48-27 sobre los Colts de Indianápolis.

Purdy completó 25 de 34 pases para 295 yardas con una intercepción. Christian McCaffrey corrió 21 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle tuvo siete recepciones para 115 yardas y un touchdown.

Los 49ers (11-4) ganaron su quinto partido consecutivo para mantenerse en la contienda por el primer puesto de la NFC, un día después de asegurar un lugar en los playoffs gracias a la derrota de Detroit ante Pittsburgh. San Francisco también rompió una racha de cinco derrotas consecutivas en la serie, venciendo a Indy por primera vez desde la infame diatriba de Jim Mora sobre los playoffs en noviembre de 2001.

Pero Rivers, de 44 años, no se lo puso fácil a San Francisco en su segundo partido tras cinco años de inactividad. Completó 23 de 35 pases para 277 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Los Colts (8-7) han perdido cinco partidos seguidos y seis de los últimos siete, mientras sus esperanzas de Playoffs siguen desvaneciéndose.

Su derrota aseguró los puestos de postemporada para Buffalo, Jacksonville y los Chargers.

Rivers abrió el marcador con un pase de touchdown de 20 yardas a Alec Pierce, quien tuvo cuatro recepciones para 86 yardas y dos anotaciones. Purdy respondió con un pase de touchdown de 22 yardas a Demarcus Robinson.

Indy y San Francisco intercambiaron goles de campo al final de la primera mitad del partido, y el intento de 64 yardas de Eddie Pineiro se estrelló en el larguero al expirar el tiempo.

La competencia de atletismo continuó en la segunda mitad, cuando Purdy culminó la primera posesión con un pase de touchdown de 15 yardas a Jauan Jennings, poniendo el marcador 31-17.

La carrera de touchdown de una yarda de Jonathan Taylor a principios del último cuarto redujo el déficit de Indy a 34-27, pero los 49ers lo sellaron con un pase de touchdown de nueve yardas a McCaffrey con 7:37 por jugar y la devolución de intercepción de Winters con 3:26 por jugar.