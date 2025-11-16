España golea a Georgia pone pie y medio en la Copa del Mundo

Con una nueva exhibición en una fase de clasificación en la que derrocha autoridad, sin goles encajados, en una cita en Tiflis, la Selección de España arrolló 4-0 a Georgia, su mejor registro de partidos oficiales consecutivos sin perder, 30, con Luis de la Fuente al mando, sin derrotas desde el 28 de marzo de 2023.

Con Georgia firmó una nueva exhibición de poderío, especialmente en un primer acto brillante, de mucho mérito por la ausencia por lesión de hasta seis de los habituales titulares.

El seleccionador español ha logrado que ya no se añore a Rodri, el cerebro de todo hasta la conquista de la última Eurocopa, con un crecimiento de Zubimendi. Tan imprescindible en una cobertura a Pedro Porro en banda, en dar fluidez al juego para el absoluto control, como en aparecer al espacio y marcar el segundo tanto del partido.

También sin Carvajal, ni Pedri al mando. Sin los extremos indiscutibles Lamine Yamal y Nico Williams.

Nada afecta a un grupo unido de jugadores que se divierte en el campo a la par que demuestra compromiso. Al 4-5-1 de Georgia, cuyo plan pasaba por juntar líneas y atacar al contragolpe con velocidad, el mismo que en la Eurocopa generó cierto nerviosismo cuando logró adelantarse en el marcador en octavos de final, le respondió España con dominio de balón, precisión en el pase y acierto en la definición.

De un disparo de Ferran Torres, cortado con mano por Gocholeishvili al lanzarse para tapar espacio, se inició el recital. Oyarzabal, tras los minutos de revisión de la acción, engañó con el cuerpo a Mamardashvili en el penalti y cruzó su disparo a la red. Era el minuto 11. Georgia se empequeñecía.

España imponía el talento, comprometida en el repliegue para anular cualquier intento rival, incapaz de superar el centro del campo.

Su gran primera parte la rubricó con goles cuando Zubimendi se descolgó en ataque, buscó el espacio y encontró la visión privilegiada de Fabián. No fue menos buena la definición del mediocentro, con la derecha arriba, imposible para Mamardashvili.

Nunca tuvo sensación de peligro real España. Ni cuando, por lógica, levantó el pie del acelerador al sentirse tan superior. Si dio un paso atrás voluntario, corrió bien en transición para que Oyarzabal extendiese su importancia vital en el equipo. El goleador también es asistente. Puso en bandeja el tercero a Ferran. Lamentó fallar el cuarto en el añadido y se tomó revancha más tarde.

El regalo del primer acto se lo devolvió Ferran a Oyarzabal con un centro de rosca que encontró un cabezazo de mucho mérito. Con un defensor encima, en el momento de la caída, colocando el testarazo pegado a un palo para que golpease en él y se adentrase en la portería rival en el cuarto tanto de la selección española. 22 goles en 50 partidos que Oyarzabal celebró en Tiflis como internacional.

De la Fuente tuvo espacio para dar descansos y hacer partícipes a más jugadores del éxito. A Georgia le faltó calidad para marcar y con la tercera unidad española en el terreno de juego, un pase de Barrios lo perdonó Borja Iglesias para hacer el quinto. Es el único pero que se le puede poner a España en la búsqueda de un '9' suplente que aproveche los minutos con gol.

España lidera el grupo E por tres puntos sobre Turquía, que venció 2-2 a Bulgaria.

Hans Vanaken (20) fue el autor del gol belga. AFP/S. Filippov

Bélgica no puede con Kazajistán

Bélgica no pasó del empate con marcador de 1-1 en el Astana Arena ante Kazajistán y aplazó su clasificación matemática para el Mundial de 2026 al próximo martes, en la última jornada del Grupo J europeo, cuando reciba a Liechtenstein en Lieja.

El cuadro del francés Claude Fichaux, que no pudo contar con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, desperdició su primera bala.

Una victoria en Kazajistán le hubiera supuesto el pase directo a la fase final del Mundial del próximo verano, pero el empate, que le deja a dos puntos de Macedonia, segunda del grupo, le obliga a ganar al colista del quinteto en el octava fecha.

Bélgica empató al inicio de la segunda parte, por medio del atacante del Club Brujas Hans Vanaken, que llevó a la red un pase de Timothy Castagne, lateral del Fulham.