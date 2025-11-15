¿Quiénes son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026?

Con poco más de seis meses por delante para que arranque la Copa del Mundo 2026, las eliminatorias llegan a su tramo final. La presente Fecha FIFA de noviembre será clave para las selecciones que todavía buscan sellar su clasificación al torneo.

Actualmente, son 30 los equipos que aseguraron su lugar en la justa mundialista, por lo que aún quedan 18 vacantes por obtener rumbo a 2026.

La mayoría de las eliminatorias que estarán otorgando boletos a la Copa del Mundo se definirán en Europa, además de los tres cupos restantes en Concacaf y los que se repartirán mediante los playoffs intercontinentales.

Esta Fecha FIFA es la última etapa que permitirá conocer a los países que disputarán los repechajes, tanto en la UEFA como en el cruce intercontinental, donde Bolivia y Nueva Caledonia están a la espera de sus rivales. Estos encuentros se jugarán en marzo, mes en el que finalmente quedarán definidos todos los clasificados.

El siguiente paso será el sorteo que realizará la FIFA, programado para el 5 de diciembre en la capital de los Estados Unidos, Washington D. C., esto pese a que todavía no se conocen en su totalidad las 48 selecciones que estarán en la justa mundialista.

Los cupos de la Copa del Mundo 2026 están distribuidos de la siguiente manera: Europa cuenta con 16 plazas directas; África con 9 directas y una para el torneo clasificatorio; Asia con 8 directas y otra para el clasificatorio; Conmebol con 6 directas y una adicional al clasificatorio; Oceanía con 1 directa y 1 al clasificatorio; y Concacaf, como confederación anfitriona, dispone de 6 lugares directos y 2 para el torneo clasificatorio hacia la Copa del Mundo.

Selecciones clasificadas por confederación:

Concacaf

México (local)

Estados Unidos (local)

Canadá (local)

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Qatar

Arabia Saudita

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina

Ecuador

Brasil

Uruguay

Colombia

Paraguay

CAF (África)

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

UEFA (Europa)

Inglaterra

Francia

Croacia

