¿Qué necesita Portugal para clasificar al Mundial de 2026?

La Selección de Portugal dejó escapar la oportunidad de asegurar su boleto a la Copa del Mundo de 2026 tras caer 2-0 ante Irlanda en el Estadio Aviva, en Dublín. La derrota, acompañada por la polémica expulsión de Cristiano Ronaldo, obligó a los Lusos a esperar a la última jornada del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

A pesar del tropiezo, Portugal sigue dependiendo de sí mismo para sellar el pase directo al Mundial. Con 10 puntos tras cuatro partidos, fruto de tres victorias, un empate y una derrota, el conjunto dirigido por Roberto Martínez se mantiene como líder del grupo, seguido muy de cerca por Hungría, que suma ocho unidades.

Para que Portugal asegure su boleto al Mundial 2026 tendrá que vencer a Armenia en el Estadio do Dragão. Armenia es el último lugar del grupo y, aunque Portugal no contará con Cristiano Ronaldo por expulsión, tiene un plantel ampliamente superior. Un triunfo les garantiza el primer puesto sin depender de otros resultados y permite cerrar las eliminatorias con tranquilidad.

En caso de que Portugal obtenga un empate, aún podría avanzar de forma directa, pero dependerá del partido entre Hungría e Irlanda. El empate le sirve siempre que Hungría no gane por tres goles o más. En este escenario, Portugal debe vigilar el marcador del otro duelo, ya que un triunfo amplio de Hungría podría sacarlo del liderato.

La derrota es el peor escenario para Portugal, si cae frente a Armenia, solo podrá clasificar directamente si Hungría no gana. En caso de que Hungría triunfe, Portugal descendería al segundo lugar y tendría que jugar el repechaje europeo. Perder significaría perder el control de su destino y quedar dependiendo de lo que hagan los demás.

Si Portugal no logra el primer lugar del grupo, aún tendría la opción del repechaje. Sin embargo, este camino es más largo y arriesgado, ya que se trata de eliminatorias directas donde un solo error puede dejar fuera a cualquier selección. Aunque Portugal tiene nivel para superarlo, la prioridad es evitar este escenario y asegurar el pase directo cuanto antes.

