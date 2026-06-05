México vs. Serbia: esta había sido la última vez que México ganó 5-1 antes de un Mundial

La Selección Mexicana de Futbol concluyó su fase de preparación para la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 5-1 sobre Serbia. El encuentro, disputado en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, sirvió como el último ensayo formal del equipo dirigido por Javier Aguirre antes de su debut mundialista frente a la selección de Sudáfrica, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México.

El desarrollo del partido amistoso presentó una desventaja temprana para los locales. Tras una anotación del mediocampista serbio Petar Stanic al minuto 19, derivada de una desatención defensiva, el conjunto tricolor logró revertir la situación mediante un juego estructurado. Los goles de Johan Vásquez y Raúl Jiménez, un disparo de media distancia de Luis Chávez en los minutos finales, sumados a dos autogoles del cuadro europeo, definieron el marcador.

El equipo mexicano ha ganado sus últimos tres partidos, y no conseguía un marcador tan contundente antes de una Copa del Mundo desde 2013, cuando tuvo que afrontar la repesca internacional para asistir a Brasil 2014.

El 13 de noviembre de aquel año la Selección Mexicana, entonces bajo el mando del director técnico Miguel Herrera, derrotó 5-1 a Nueva Zelanda en la cancha del Estadio Azteca ante miles de aficionados.

La victoria se construyó con las anotaciones de Paul Aguilar, Raúl Jiménez, Rafael Márquez y un doblete del delantero Oribe Peralta.

Más atrás en la cronología del futbol mexicano, existe otro registro de un 5-1 en un proceso clasificatorio, aunque no sirvió de mucho para llegar a la máxima justa del futbol. Ocurrió el 9 de noviembre de 1980, cuando el Tricolor venció por ese mismo marcador a la selección de Estados Unidos en las eliminatorias de la zona de Norteamérica rumbo a España 1982 pero, pesar de la ventaja obtenida aquella tarde, el equipo no logró mantener el paso en la ronda final disputada en Honduras y quedó marginado de la competencia internacional.

En la actualidad, el escenario es distinto. Con el lugar asegurado por su condición de sede y con el esquema táctico definido tras la prueba ante los serbios, la escuadra mexicana afina los últimos detalles sin la presión de una eliminatoria. El desempeño mostrado en la capital mexiquense deja un balance operativo claro para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, que buscará mantener la productividad ofensiva y corregir las desatenciones defensivas en su primer compromiso oficial del certamen mundialista.

El Topo Valenzuela, Rafa Márquez y el Maza Rodríguez, parte de la Selección Mexicana en 2013, celebran en la goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda. IMAGO7/A. Cuevas

La mayor goleada de México

Aunque el reciente 5-1 frente a Serbia representa un resultado positivo, no es la victoria con mayor diferencia de goles en la historia del combinado nacional. Al revisar los registros para encontrar el marcador más abultado a favor de la Selección Mexicana en un juego oficial, la cifra asciende a los dos dígitos.

Este registro ocurrió el 6 de diciembre de 1992, durante las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. En aquel encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México venció 11-0 a la selección de San Vicente y las Granadinas. Esta marca se mantiene vigente como la mayor diferencia de goles obtenida por el equipo mayor masculino en competencias avaladas por la FIFA.

Como contexto adicional, si se consideran también los partidos de carácter amistoso, la estadística señala un 13-0 sobre Bahamas, ocurrido en 1987, como la máxima goleada del equipo en cualquier tipo de encuentro internacional.