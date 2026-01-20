¿Por qué Gilberto Mora fue baja de la Selección Mexicana?

La Selección Nacional de México sufrió una modificación en su convocatoria de cara a los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, luego de que se confirmara la baja de Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, debido a molestias físicas que arrastra desde el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que, tras la valoración realizada por el cuerpo médico del combinado tricolor, se determinó que el futbolista no se encuentra en condiciones óptimas para continuar con la concentración . En coordinación con el club fronterizo, se acordó que Mora permanezca bajo tratamiento y proceso de recuperación con su equipo, priorizando su rehabilitación y evitando riesgos mayores.

La ausencia del joven mediocampista representa una baja sensible para el cuerpo técnico, ya que Gilberto Mora se ha consolidado como una de las figuras a seguir dentro del futbol mexicano. Su proyección, capacidad para generar juego ofensivo y madurez táctica lo han convertido en uno de los talentos más prometedores del balompié nacional, además de ganarse un lugar recurrente en el radar de la Selección Mayor.

En sustitución de Mora, el combinado tricolor convocó a Alexis Gutiérrez , futbolista del Club América, quien se integrará a la concentración el miércoles 21 de enero en Panamá. El mediocampista azulcrema tendrá así la oportunidad de pelear por un sitio dentro del plantel que afrontará estos encuentros de preparación internacional.

México enfrentará a Panamá y Bolivia como parte de su proceso de evaluación y ajuste rumbo a los próximos compromisos oficiales, donde el cuerpo técnico buscará alternativas y variantes tácticas. Mientras tanto, Gilberto Mora continuará enfocado en su recuperación, con la expectativa de regresar pronto a las canchas y retomar su camino como una de las principales cartas jóvenes del futbol nacional.

SV