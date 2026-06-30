Mientras Erling Haaland acapara los reflectores en el Mundial 2026 por sus goles con Noruega, en China miles de aficionados vuelven a hablar de un extraño apodo que lo persigue desde hace años: "el futbolista que come bebés". Lejos de ser real, la historia tiene un origen muy distinto.

El delantero de Noruega y estrella del Manchester City, Erling Haaland, no solo se ha convertido en uno de los jugadores más comentados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por su desempeño en la cancha, sino también por una peculiar broma que sigue siendo popular entre los aficionados chinos. La expresión "Haaland come bebés" ha circulado durante años en redes sociales y foros, despertando la curiosidad de quienes la escuchan por primera vez.

Aunque el apodo puede parecer inquietante, su origen no tiene relación con ningún hecho real. Se trata de un fenómeno de internet que nació como una broma y terminó convirtiéndose en uno de los memes más conocidos alrededor del futbolista noruego.

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¿De dónde salió el apodo de "come bebés"?

La historia comenzó en China, donde los seguidores del fútbol empezaron a compartir imágenes y publicaciones humorísticas relacionadas con Erling Haaland. Según la información, todo surgió a partir de un meme que presentaba al delantero como una especie de personaje casi sobrehumano, capaz de hacer cualquier cosa debido a su impresionante fortaleza física y su capacidad goleadora.

Con el paso del tiempo, la exageración evolucionó hasta incluir la absurda frase de que "comía bebés", una afirmación completamente ficticia que se difundió únicamente como parte del humor de internet.

La broma se hizo tan popular que muchos aficionados comenzaron a mencionarla cada vez que Haaland marcaba goles o protagonizaba actuaciones destacadas con el Manchester City o la selección de Noruega.

Un meme que cruzó fronteras

Lo que comenzó como un chiste entre usuarios chinos terminó trascendiendo las redes sociales del país asiático. Conforme Haaland aumentó su fama internacional gracias a sus actuaciones en la Premier League, la Champions League y ahora en el Mundial 2026, el peculiar apodo también empezó a ser conocido por aficionados de otras partes del mundo.

Aunque muchas personas descubren la frase sin conocer su contexto, en realidad forma parte de la cultura de memes creada alrededor del delantero. No existe ningún hecho, declaración o episodio real que relacione al futbolista con esa expresión.

¿Por qué Haaland genera tanta fascinación en China?

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El interés por Erling Haaland en China no se limita al meme. El delantero noruego se ha convertido en uno de los futbolistas internacionales con mayor presencia entre los aficionados chinos gracias a su estilo de juego, su capacidad para marcar goles y su imagen como una de las grandes figuras del fútbol actual.

Su potencia física, velocidad y facilidad para romper récords lo han convertido en uno de los jugadores más seguidos en plataformas digitales y redes sociales. Cada nueva actuación destacada alimenta la conversación entre los aficionados, quienes continúan creando bromas, imágenes y publicaciones relacionadas con su figura.

El Mundial 2026 volvió a impulsar la conversación

El buen desempeño de Erling Haaland con la selección de Noruega durante el Mundial 2026 provocó que el viejo meme volviera a viralizarse. Cada gol anotado por el delantero generó nuevas publicaciones en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron el famoso apodo que desde hace años circula entre la comunidad futbolera china.

La combinación entre sus actuaciones deportivas y la creatividad de internet ha mantenido vigente una broma que sigue despertando curiosidad fuera de Asia.

Más allá del meme, Haaland sigue rompiendo récords

Mientras internet continúa compartiendo bromas sobre él, el delantero mantiene el enfoque dentro de la cancha. Haaland es considerado uno de los atacantes más completos del fútbol internacional gracias a su combinación de potencia, velocidad, definición y capacidad para imponerse físicamente frente a los defensores.

Con el Manchester City ha conquistado importantes títulos y se ha consolidado como uno de los máximos goleadores del fútbol europeo. Ahora, con la selección de Noruega, busca trasladar ese éxito al escenario mundialista.

Los curiosos huevos que recibió como premio

El peculiar apodo no es la única historia llamativa que rodea al delantero. Durante una visita a una granja en Noruega, Haaland fue reconocido como el mejor jugador de su equipo en una actividad recreativa. En lugar de recibir un trofeo tradicional, el premio consistió en una caja de huevos frescos, un detalle que rápidamente llamó la atención de los aficionados y también se volvió viral en redes sociales.

Mientras sus goles lo mantienen entre los mejores delanteros del mundo, internet ha creado alrededor de su figura una serie de bromas, memes y anécdotas que alimentan constantemente su popularidad.

En plena Copa Mundial de la FIFA 2026, el delantero noruego no solo destaca por lo que hace con el balón, sino también por las historias virales que siguen acompañando su carrera. Desde un insólito premio con huevos hasta un meme nacido en China, Haaland continúa demostrando que su impacto va mucho más allá de los 90 minutos de juego.

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BB