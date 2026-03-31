México vs. Bélgica: jugadores de Chivas se meten en el probable equipo titular del Tri

Javier Aguirre sentenció que hoy, frente a Bélgica, será la última prueba para definir la lista de jugadores que compondrán la Selección de México en el Mundial 2026 y, a la espera de la evolución de los lesionados, varios jugadores de Chivas estarán en el examen.

"Haremos cambios, estoy buscando lo que dije: rendimientos individuales. Es la última prueba y hay que elegir a los 26 jugadores para el Mundial. Seguiré viendo y sí haré algunos cambios", insistió el "Vasco".

"Esperamos un funcionamiento parecido al del otro día contra Portugal, con ratos buenos y malos. Sin la pelota hicimos un buen trabajo; con la pelota, los primeros 20 minutos fueron buenos", agregó el timonel.

El desafío es difícil, al tener como rival a un equipo dentro del top 10 del ranking FIFA, y se complica por la obligación de mostrar una mejor versión que la del sábado ante Portugal, al menos una actuación que complazca a la afición, pues, aunque México no jugó mal, fue abucheado desde las gradas.

Se vislumbra que tres jugadores del Guadalajara podrían estar en la cancha esta noche: Raúl “Tala” Rangel en la portería, Brian Gutiérrez en el mediocampo y Roberto Alvarado en el ataque.

A ellos se les unirían Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la zaga; Álvaro Fidalgo y Erik Lira en el medio campo; y Raúl Jiménez y Julián Quiñones en la delantera.

Además de una buena actuación, varios de ellos dependen de cómo evolucionen los lesionados.

Sobre este tema, dijo el Vasco: "El tema de los lesionados es un aspecto que no contemplábamos. Uno siempre hace sus planes B o diversas variantes. La mitad del equipo fuera… No lo esperábamos".

Bélgica viene de golear 5-2 a los Estados Unidos. EFE/C. Ramírez

Alineaciones probables México vs. Bélgica

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

DT: Javier Aguirre.

Bélgica: Senne Lemmens; Axel Witsel, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere; Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.

DT: Rudi García.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Bélgica?

México vs. Bélgica