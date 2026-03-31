Martes, 31 de Marzo 2026

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México vs. Bélgica: jugadores de Chivas se meten en el probable equipo titular del Tri

Tres rojiblancos podrían estar hoy en la cancha contra los Diablos Rojos, la última aduana antes de disputar el Mundial 2026

Por: G. Solano

Jugadores de la selección de México entrenan en el estadio Soldier Field de Chicago, previo al juego contra Bélgica. EFE/C. Ramírez

Jugadores de la selección de México entrenan en el estadio Soldier Field de Chicago, previo al juego contra Bélgica. EFE/C. Ramírez

Javier Aguirre sentenció que hoy, frente a Bélgica, será la última prueba para definir la lista de jugadores que compondrán la Selección de México en el Mundial 2026 y, a la espera de la evolución de los lesionados, varios jugadores de Chivas estarán en el examen.

"Haremos cambios, estoy buscando lo que dije: rendimientos individuales. Es la última prueba y hay que elegir a los 26 jugadores para el Mundial. Seguiré viendo y sí haré algunos cambios", insistió el "Vasco".

"Esperamos un funcionamiento parecido al del otro día contra Portugal, con ratos buenos y malos. Sin la pelota hicimos un buen trabajo; con la pelota, los primeros 20 minutos fueron buenos", agregó el timonel.

El desafío es difícil, al tener como rival a un equipo dentro del top 10 del ranking FIFA, y se complica por la obligación de mostrar una mejor versión que la del sábado ante Portugal, al menos una actuación que complazca a la afición, pues, aunque México no jugó mal, fue abucheado desde las gradas.

Se vislumbra que tres jugadores del Guadalajara podrían estar en la cancha esta noche: Raúl “Tala” Rangel en la portería, Brian Gutiérrez en el mediocampo y Roberto Alvarado en el ataque.

A ellos se les unirían Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la zaga; Álvaro Fidalgo y Erik Lira en el medio campo; y Raúl Jiménez y Julián Quiñones en la delantera.

Además de una buena actuación, varios de ellos dependen de cómo evolucionen los lesionados.

Sobre este tema, dijo el Vasco: "El tema de los lesionados es un aspecto que no contemplábamos. Uno siempre hace sus planes B o diversas variantes. La mitad del equipo fuera… No lo esperábamos".

Bélgica viene de golear 5-2 a los Estados Unidos. EFE/C. Ramírez

Alineaciones probables México vs. Bélgica

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

DT: Javier Aguirre.

Bélgica: Senne Lemmens; Axel Witsel, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere; Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.

DT: Rudi García.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Bélgica?

México vs. Bélgica

  • Hora: 20:00
  • Canal: Azteca 7 / Canal 5 / TUDN / ViX Premium

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