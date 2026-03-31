Alineaciones probables México vs. Bélgica: los equipos mueven sus piezas en la última fecha FIFA

De cara al encuentro amistoso frente a México, la selección de Bélgica no repetirá la alineación que utilizó recientemente contra Estados Unidos. Rudi García adelantó que realizará cambios significativos, en un compromiso que servirá para ensayar distintas opciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador del conjunto belga señaló en la rueda de prensa previa al duelo en el Soldier Field de Chicago que su plan contempla varias modificaciones frente al equipo mexicano. “Habrá rotaciones y solo utilizaremos a uno o dos de los que fueron titulares en el partido anterior, si quieren decírselo a mi colega Javier Aguirre”, comentó García, en alusión al equipo que venció 5-2 a Estados Unidos.

La idea del técnico es darle oportunidad a otros jugadores dentro de un plantel que cuenta con figuras consolidadas en el fútbol europeo. Futbolistas como Axel Witsel, Youri Tielemans, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Timothy Castagne y Nathan De Cat apuntan a ser titulares ante el Tricolor.

La determinación de hacer modificaciones se debe al desgaste acumulado por los partidos y al objetivo de evaluar distintas alternativas tácticas.

Javier Aguirre. El estratega azteca prioriza evaluar rendimientos individuales en la última prueba antes de elegir a sus 26 jugadores. EFE/C. Ramírez

Javier Aguirre confirma cambios en el esquema

Previo al duelo contra Bélgica en vísperas del Mundial, para el que Javier Aguirre aún tiene tarea para completar su lista y decantarse por un once titular definitivo que esté en la inauguración, el timonel de la Selección Mexicana confirmó que hará modificaciones respecto al duelo con Portugal, para observar lo que le ofrecen los jugadores dentro de su actual convocatoria.

“Haremos cambios, estoy buscando rendimientos individuales porque es la última prueba fehaciente de que hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, entonces seguiré viendo rendimientos individuales y sí haré algunos cambios”, expresó el “Vasco”.

Alineaciones probables México vs. Bélgica

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Bélgica: Senne Lemmens; Axel Witsel, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere; Jéremy Doku, Dodi Lukebakio.

Seleccionador: Rudi García.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Bélgica?

México vs. Portugal

Hora: 20:00

Canal: Azteca 7 / Canal 5 / TUDN / ViX Premium