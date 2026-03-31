Este martes 31 de marzo de 2026 traerá consigo una jornada de futbol enfocada en la actividad internacional de selecciones, con partidos definitivos en los playoffs rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en la zona de Europa, aunque también habrá del repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey.

Entre los encuentros más atractivos del día se encuentran los duelos decisivos para selecciones que definirán su clasificación al torneo mundialista. Además, la jornada incluye varios encuentros amistosos internacionales con selecciones como México, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Para conocer todos los detalles de los partidos, este es el calendario completo de este martes 31 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY martes 31 de marzo de 2026 - FIFA Copa Mundial 2026 EN VIVO

Bosnia vs Italia | 12:45 | SKY Sports |

Suecia vs Polonia | 12:45 | Canal por confirmar |

República Checa vs Dinamarca | 12:45 | Canal por confirmar |

Kosovo vs Turquía | 13:45 | Canal por confirmar |

República Democrática del Congo vs Jamaica | 15:00 | ViX Premium, TUDN |

Irak vs Bolivia | 21:00 | ViX Premium, TUDN |

Partidos HOY martes 31 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

León vs Toluca | 17:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY martes 31 de marzo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Escocia vs Costa de Marfil | 12:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Estados Unidos vs Portugal | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Argentina vs Zambia | 17:15 | ViX Premium |

Brasil vs Croacia | 18:00 | ESPN, Disney+ Premium |

México vs Bélgica | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Layvtime YouTube, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY martes 31 de marzo de 2026 - UEFA Nations League EN VIVO

Letonia vs Gibraltar | 10:00 | SKY Sports |

Luxemburgo vs Malta | 10:00 | SKY Sports |

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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