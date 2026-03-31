Este martes 31 de marzo de 2026 traerá consigo una jornada de futbol enfocada en la actividad internacional de selecciones, con partidos definitivos en los playoffs rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en la zona de Europa, aunque también habrá del repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey.Entre los encuentros más atractivos del día se encuentran los duelos decisivos para selecciones que definirán su clasificación al torneo mundialista. Además, la jornada incluye varios encuentros amistosos internacionales con selecciones como México, Brasil, Argentina y Estados Unidos.Para conocer todos los detalles de los partidos, este es el calendario completo de este martes 31 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF