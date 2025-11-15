Marcelo Bielsa alaba a Gilberto Mora

Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, dejó impresiones contundentes tras el empate 0-0 frente a México en el amistoso disputado en Torreón, además de evaluar el funcionamiento de su equipo, el estratega argentino dedicó elogios al joven volante mexicano Gilberto Mora, una de las sorpresas más destacadas del partido.

Bielsa, conocido por su mirada minuciosa y sus análisis profundos, quedó gratamente sorprendido por el desempeño del mediocampista tricolor. “Sobre todo porque no se nota que es tan joven como es, tan pequeño de estatura como es y tan aparentemente, 'débil como parece' ”, señaló.

Para el entrenador, más allá de su físico, Mora mostró cualidades poco comunes para su edad. “Veo a un jugador maduro en la forma de entender el futbol. Juega un futbol simple, práctico e incisivo, un jugador práctico, incisivo y efectivo”, destacó el “Loco”, subrayando la claridad y eficiencia del juvenil mexicano.

En cuanto al rendimiento colectivo, Bielsa admitió que la Selección Mexicana superó sus expectativas. “Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México”, confesó.

Según su análisis, Uruguay quedó por debajo del nivel que él imaginaba, mientras que el Tricolor mostró una versión más sólida y competitiva.

El técnico argentino describió el encuentro como cerrado y con pocas oportunidades claras de gol. Reconoció que México dominó el trámite del primer tiempo y que en el segundo el duelo se equilibró, aunque sin que Uruguay lograra imponer condiciones. “México tuvo más aproximaciones de peligro y Uruguay menos”, apuntó.

Las palabras de Bielsa no solo valoran la actuación de Mora, sino que también reconocen el orden y la propuesta mexicana, enviando un mensaje alentador para el equipo de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

YC