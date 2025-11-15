Dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil

Las semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil llegan a su etapa decisiva este domingo, luego de una ida que dejó un panorama contrastante en ambas llaves. Tigres y Cruz Azul igualaron 1-1 en un duelo intenso, mientras que en la otra serie, América tomó una ventaja sólida tras derrotar a Chivas. Con estos resultados, la jornada marcará qué dos equipos disputarán el título del torneo. Aquí te presentamos el panorama de cada enfrentamiento, cómo llegan los equipos y dónde podrás ver los encuentros EN VIVO.

Tigres vs Cruz Azul femenil: Cómo llegan a la semifinal de vuelta

Cruz Azul logró rescatar el empate 1-1 ante Tigres en el duelo de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Las Amazonas se adelantaron al 45+4 con una jugada individual de María Sánchez que Bárbara Olivieri concluyó dentro del área. Pese al golpe, la Máquina mantuvo la intensidad y encontró el empate al minuto 74 gracias a una definición de Ana García.

La paridad obliga a ambos equipos a jugar la vuelta con máxima concentración, pues cualquier descuido podría definir el pase a la final. Tigres llega con el respaldo de su afición en Monterrey, mientras que Cruz Azul mantiene la motivación tras haber sostenido el ritmo de una de las plantillas más fuertes de la liga.

El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del Clásico Nacional Femenil entre América y Chivas.

Dónde ver EN VIVO Tigres vs Cruz Azul femenil - Semifinal de vuelta

Fecha y hora: Domingo 16 de noviembre, 17:00 horas

Domingo 16 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León

Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Tigres Oficial YouTube

América vs Chivas femenil: Cómo llegan a la semifinal de vuelta

América tomó ventaja en la ida tras imponerse 0-2 a Chivas en el Estadio AKRON. La primera anotación cayó al minuto 2 gracias a Scarlett Camberos, quien aprovechó un error defensivo para adelantar a las Águilas. El segundo tanto llegó al 57, cuando Kimberly Rodríguez encontró un balón peinado dentro del área y definió para ampliar la diferencia.

Chivas llega con la obligación de marcar al menos dos goles para mantener vivas sus aspiraciones. América, por su parte, buscará administrar la ventaja y asegurar su presencia en una nueva final.

Dónde ver EN VIVO América vs Chivas femenil - Semifinal de vuelta

Fecha y hora: Domingo 16 de noviembre, 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve

