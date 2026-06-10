Son Heung-min disfruta el presente y el cariño de los mexicanos

Son Heung-min es una estrella global del futbol. Su paso por Europa, donde se convirtió en su momento en un referente del Tottenham Hotspur de la Premier League, le dio una gran proyección entre aficiones de todos los rincones del mundo.

Su arribo a la MLS con el conjunto del LAFC lo acercó a nuevos mercados, en especial al latino y al mexicano, el cual tiene una presencia importante en la metrópoli californiana y el impacto de la estrella surcoreana ha sido inmediato, por ello, se ha ganado el cariño de miles de latinos, pero sobre todo de mexicanos.

Por ello, gran parte de la afición mexicana, que le apoda “Sonaldo” por su calidad y buen futbol, tienen sus ojos puestos en lo que hará Son en esta Copa del Mundo 2026 y a un día del debut de Corea del Sur frente a Chequia en el Estadio Guadalajara, el capitán de los Tigres de Asia hizo referencia a las muestras de apoyo que recibe de los mexicanos.

“Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos y siento la pasión que tienen por el futbol, me apoyan mucho, me dan todo su cariño, pero ahora mismo no creo que haya hecho mucho para ganarme ese apodo (Sonaldo)”, dijo la estrella asiática entre risas.

En un tono más serio y abordando directamente lo que le pueda esperar a su equipo en este Mundial, Son tiene muy claro en qué enfocarse.

“Para mí el día más importante es hoy, tengo que prepararme hoy, tenemos tres partidos por delante y en cada uno tenemos que dar la vida. Hoy me voy a centrar en entrenar bien para mañana dar el máximo y exceder nuestras capacidades”, compartió.

¿Última Copa del Mundo?

Sobre si esta Copa Mundial que es la cuarta en su carrera será la última para él, el atacante surcoreano no se pone límites e indica que ese tipo de especulación es sólo ruido externo.

“Nunca he dicho que este será mi último Mundial, no ha salido de mí, es algo que ustedes (los medios) pueden interpretar o especular, pero al final es algo que tendré que decidir por mi cuenta”.

Lo que sí es real, es que esta se trata de una experiencia como ninguna otra y es algo que trata de transmitirle a sus compañeros.

“No puedo expresar en una sola palabra lo que es estar en un Mundial, este es el escenario de los sueños y como he dicho antes, hay que tratar la Copa Mundial como si fuera la primera o la sexta que jugamos, nuestra mentalidad es la misma, hemos madurado, tenemos más experiencia, pero nuestra mentalidad que esperamos cosechar buenos resultados, estoy seguro que mis compañeros se lo merecen”.

Son Heung-min será una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo y en su debut en Guadalajara frente a Chequia todo pinta para que se cumplan esas expectativas.

NG