México vs República Checa: Fecha y horario para el tercer juego del Tri en Mundial 2026

La FIFA ha revelado el calendario completo de la próxima Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, marcando la mayor participación de selecciones en la historia de los mundiales. En este contexto, el tercer compromiso de la Selección Mexicana en la fase de grupos será contra la República Checa, un encuentro que podría ser decisivo para el Tri.

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El partido entre México y República Checa está programado para el 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas. Este encuentro se disputará en la Ciudad de México y representa el último juego de la fase de grupos para el equipo mexicano. Su importancia radica en que podría ser clave en caso de que México llegue con resultados adversos después de sus dos primeros partidos.

Debut de la Selección Mexicana

El debut de México en el Mundial será el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas contra Sudáfrica. Este partido se jugará en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer inmueble en recibir tres mundiales. Posteriormente, el Tri se enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas en Guadalajara.

Este duelo contra Corea del Sur es significativo, ya que podría ser definitivo para que México asegure su boleto a los dieciseisavos de final. Cabe destacar que México ha ganado los dos encuentros previos contra Corea del Sur en Copas del Mundo, en Francia 1998 y Rusia 2018.

Además de los partidos de México, el calendario en suelo azteca incluye otros encuentros relevantes. En Guadalajara, Corea del Sur se medirá a República Checa el 11 de junio de 2026 a las 20:00 horas. También en Guadalajara, Uruguay y España se enfrentarán el 26 de junio de 2026 a las 18:00 horas en un duelo que podría definir el liderato del Grupo H.

En Monterrey, Suecia jugará contra Túnez el 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas, y Túnez se enfrentará a Japón el 20 de junio de 2026 a las 22:00 horas.

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El tercer juego de México es contra República Checa, por lo tanto, se perfila como un momento crucial en la trayectoria del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026, con la posibilidad de definir su avance a las siguientes etapas del torneo.

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