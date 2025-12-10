México vs Portugal arrasa con MEMES tras cancelación de la venta de boletos

La plataforma colombiana Fanki suspendió este miércoles la preventa de entradas para el partido amistoso entre México y Portugal , encuentro en el que participará Cristiano Ronaldo y que se disputará en marzo de 2026.

La empresa informó que la medida responde a la detección de un comportamiento “inusual” en el tráfico de su sitio, motivo por el cual decidió resguardar temporalmente la plataforma.

En un comunicado difundido en redes sociales, Fanki explicó que la suspensión forma parte de sus protocolos de seguridad y protección al usuario, y aseguró que trabaja para garantizar que el sistema funcione correctamente antes de reabrir las operaciones.

FANKI

¿Cuándo será la nueva preventa?

También detalló que la preventa será reprogramada con el fin de proteger la integridad de las transacciones y asegurar que todos los aficionados puedan acceder de manera segura a los boletos del partido, que marcará la inauguración del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.

Más tarde, Fanki confirmó que l a nueva preventa se realizará el jueves 11 y viernes 12 de diciembre, a partir de las 09:00 horas.

Desde las primeras horas del día, diversos usuarios reportaron fallas e imposibilidad para completar sus compras.

FANKI

Esto generó una ola de memes y comentarios en redes sociales y aquí te dejamos los mejores.

Todos en la oficina: este wey llegó con toda la actitud a trabajar.



Yo, actualizando la página de FANKI cada segundo: pic.twitter.com/6oM6chZv4b— Diego (@diegoaefe) December 10, 2025

En verdad Fanki hizo una fila virtual falsa con vibe coding y ChatGPT pegado con cinta mientras “arreglan” su código �� panchitada historica pic.twitter.com/EQBQa4fPtw— mauricio c (@capimx) December 10, 2025

Fanki en el día más importante de su existencia: pic.twitter.com/ZA0quqkUCQ— Fryda Ramírez ���� (@frydaramirez6) December 10, 2025