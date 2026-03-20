El viernes 20 de marzo de 2026 inicia un nuevo fin de semana y una nueva jornada de futbol en distintas ligas del mundo. Ésta incluye actividad en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga y la Serie A italiana.Entre los partidos más destacados del día aparecen encuentros como Necaxa vs Xolos y Mazatlán vs Cruz Azul, además de duelos en Europa con equipos como Manchester United, Napoli y RB Leipzig.Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de partidos de este viernes 20 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF