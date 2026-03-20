El viernes 20 de marzo de 2026 inicia un nuevo fin de semana y una nueva jornada de futbol en distintas ligas del mundo. Ésta incluye actividad en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga y la Serie A italiana.

Entre los partidos más destacados del día aparecen encuentros como Necaxa vs Xolos y Mazatlán vs Cruz Azul, además de duelos en Europa con equipos como Manchester United, Napoli y RB Leipzig.

Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de partidos de este viernes 20 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Xolos | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV |

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tepatitlán vs Venados | 19:00 | Canal por confirmar |

Club Atlético La Paz vs Alebrijes Oaxaca | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs Necaxa | 18:00 | ViX Gratis |

Monterrey vs Chivas | 20:00 | ViX Gratis, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Villarreal vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Bournemouth vs Manchester United | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs Napoli | 11:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Genoa vs Udinese | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Angers | 13:45 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY viernes 20 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

RB Leipzig vs Hoffenheim | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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