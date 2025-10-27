Lunes, 27 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

México vs Paraguay: ¿cuándo y a qué hora es el partido del Mundial Femenil Sub-17?

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Paraguay en el Mundial Sub-17, tras haber conseguido el pase a los octavos de final 

Por: El Informador

La Selección de México Femenil jugará contra Paraguay en el Mundial Femenil SUB-17. IMAGO7/ ARCHIVO

La Selección de México Femenil jugará contra Paraguay en el Mundial Femenil SUB-17. IMAGO7/ ARCHIVO

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Paraguay en el Mundial Sub-17, tras haber conseguido el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025.

¿Cuándo juegan México vs. Paraguay Femenil del Mundial Sub-17?

Lee también: Futbol hoy 27 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Fecha y hora: Miércoles 29 de octubre, a las 9:30 horas

Sede: Campo tres de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Marruecos

Transmisión (canales): En vivo por la app de VIX

     

La Selección Mexicana Femenil está haciendo historia, pues desde 2018 no lograba pasar a la fase de grupos, y ahora tendrá que aprovechar esta gran oportunidad enfrentándose a un equipo que, hasta el momento, marcha invicto en la justa mundialista.

Te puede interesar: Astros de Jalisco empareja la Final de Zona y obliga el regreso a Guadalajara

Partidos de los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17

A continuación te decimos los otros partidos y sus horarios del Mundial Femenil Sub-17:

  • Estados Unidos vs. Países Bajos Femenil: 28 de octubre a las 9:30 a.m.
  • Brasil vs. China Femenil: 28 de octubre a las 9:30 a.m.
  • Italia vs. Nigeria Femenil: 28 de octubre a la 1:00 p.m.
  • Corea del Norte vs. Marruecos Femenil: 28 de octubre a la 1:00 p.m.
  • México vs. Paraguay Femenil: 29 de octubre a las 9:30 a.m.
  • España vs. Francia Femenil: 29 de octubre a las 9:30 a.m.
  • Canadá vs. Zambia Femenil: 29 de octubre a la 1:00 p.m.
  • Japón vs. Colombia Femenil: 29 de octubre a la 1:00 p.m.

Cabe destacar que todos los horarios son de acuerdo con el tiempo del centro de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones