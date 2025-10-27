México vs Paraguay: ¿cuándo y a qué hora es el partido del Mundial Femenil Sub-17?

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Paraguay en el Mundial Sub-17, tras haber conseguido el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025.Fecha y hora: Miércoles 29 de octubre, a las 9:30 horasSede: Campo tres de la Academia de Fútbol Mohammed VI en MarruecosTransmisión (canales): En vivo por la app de VIXLa Selección Mexicana Femenil está haciendo historia, pues desde 2018 no lograba pasar a la fase de grupos, y ahora tendrá que aprovechar esta gran oportunidad enfrentándose a un equipo que, hasta el momento, marcha invicto en la justa mundialista.A continuación te decimos los otros partidos y sus horarios del Mundial Femenil Sub-17:Cabe destacar que todos los horarios son de acuerdo con el tiempo del centro de México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS