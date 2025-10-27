México vs Paraguay: ¿cuándo y a qué hora es el partido del Mundial Femenil Sub-17?

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Paraguay en el Mundial Sub-17, tras haber conseguido el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025.

¿Cuándo juegan México vs. Paraguay Femenil del Mundial Sub-17?

Fecha y hora: Miércoles 29 de octubre, a las 9:30 horas

Sede: Campo tres de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Marruecos

Transmisión (canales): En vivo por la app de VIX

#Sub17 ¡Tenemos rival, fecha y hora! ����⚽️



���� México vs Paraguay ����

��️29 de octubre

⏰9:30 hrs (CDMX) #ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/OpmbLaSTe6— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 25, 2025

La Selección Mexicana Femenil está haciendo historia, pues desde 2018 no lograba pasar a la fase de grupos, y ahora tendrá que aprovechar esta gran oportunidad enfrentándose a un equipo que, hasta el momento, marcha invicto en la justa mundialista.

Te puede interesar: Astros de Jalisco empareja la Final de Zona y obliga el regreso a Guadalajara

Partidos de los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17

A continuación te decimos los otros partidos y sus horarios del Mundial Femenil Sub-17:

Estados Unidos vs. Países Bajos Femenil: 28 de octubre a las 9:30 a.m.

Brasil vs. China Femenil: 28 de octubre a las 9:30 a.m.

Italia vs. Nigeria Femenil: 28 de octubre a la 1:00 p.m.

Corea del Norte vs. Marruecos Femenil: 28 de octubre a la 1:00 p.m.

México vs. Paraguay Femenil: 29 de octubre a las 9:30 a.m.

España vs. Francia Femenil: 29 de octubre a las 9:30 a.m.

Canadá vs. Zambia Femenil: 29 de octubre a la 1:00 p.m.

Japón vs. Colombia Femenil: 29 de octubre a la 1:00 p.m.

Cabe destacar que todos los horarios son de acuerdo con el tiempo del centro de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS