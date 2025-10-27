El organismo rector de la Fórmula 1 (F1) anunció que abrió una investigación después de que el piloto neozelandés Liam Lawson evitara, por poco, a dos comisarios de pista que cruzaron el circuito durante el Gran Premio de México que se llevó a cabo ayer domingo 26 de octubre.

Las imágenes a bordo del monoplaza de Lawson mostraron al piloto reduciendo la velocidad mientras los dos comisarios cruzaban la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez frente a su auto. Habían ingresado para recoger escombros de una colisión anterior.

"Oh, Dios mío. ¿Me estás tomando el pelo?", dijo un sorprendido Liam Lawson a su equipo Racing Bulls por radio. "Podría haberlos (expletivo) matado".

No safety car, The video with Marshalls running across the track for the Gran Premio de México - Mexico City Grand Prix. Liam Lawson shocked. #Formula1 #FIA #f1 #MexicoGP pic.twitter.com/4zx5MJLmEl — M. J. (@SocialTerritory) October 26, 2025

Un comunicado de la FIA el domingo por la noche indicó que los comisarios habían sido desplegados con la creencia de que la pista estaría despejada. Lawson había estado en los pits y salió después de que el resto del grupo hubiera pasado la curva.

"Tras un incidente en la Curva 1, el Control de Carrera fue informado de que había escombros en la pista en el ápice de esa curva. En la vuelta tres, los comisarios fueron alertados y puestos en espera para entrar en la pista y recuperar los escombros una vez que todos los autos hubieran pasado la Curva 1", dijo la FIA.

"Tan pronto como se hizo evidente que Lawson había entrado en pits, las instrucciones para enviar a los comisarios fueron rescindidas y se mostró una doble bandera amarilla en esa área. Todavía estamos investigando lo que ocurrió después de ese punto", agregó.

La FIA añadió su respeto a los comisarios en el Gran Premio de México, "quienes son voluntarios y desempeñan un papel vital en el funcionamiento seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalismo y dedicación son invaluables para cada evento que organizamos".

