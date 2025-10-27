Este lunes, en California, Dodgers y Blue Jays se enfrentarán en el tercer juego de la Serie Mundial 2025, en la cual Los Ángeles busca su segundo título consecutivo y tercero en cinco años, mientras que Toronto aspira a su primera corona en 32 años.

Así llegan los equipos al juego 3 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Dodgers y Blue Jays chocarán este lunes en el tercer juego de la edición 2025 de la Serie Mundial en el beisbol de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). Con un atractivo duelo de pitcheo, las mejores novenas de la Liga Nacional y Americana buscarán romper el empate a un triunfo por bando.

Los Dodgers habían aparecido de capa caída en lo que fue el segundo juego del Clásico de Otoño, luego de la estrepitosa paliza que Blue Jays les propinó el viernes en el arranque de las hostilidades; los de Los Ángeles cayeron por 11-2 es día, pero remaron contra corriente y levantaron la cara para el duelo del día siguiente.

El lanzador estelar japonés Yoshinobu Yamamoto subió al montículo del Rogers Centre en Toronto para maniatar a la ofensiva de los Blue Jays y encaminar la victoria (5-1) de los Dodgers, que emparejaron la Serie Mundial 2025 a un triunfo por bando.

Al igual que en la Serie de Campeonato frente a los Brewers, el japonés lanzó el juego completo, permitiendo el daño mínimo de los Blue Jays. Yamamoto recetó ocho ponches y recibió cuatro hits. Pero el trabajo en la lomita tenía que ser respaldado por la ofensiva. Will Smith impulsó la primera en los spikes de Freddie Freeman y aportó una más con un cuadrangular. Shohei Ohtani, Andy Pages y Max Muncy hicieron su aporte para vencer a Toronto y viajar a casa con el Clásico de Otoño emparejado.

Lanzadores para hoy en el juego 3 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Con el marcador empatado a una victoria por lado, la Serie Mundial seguirá este lunes ahora con el Dodger Stadium como fondo, donde los locales buscarán ampliar su ventaja.

Dos abridores derechos protagonizarán un duelo de pitcheo que promete emociones y dominio desde el montículo.

Por parte de los Dodgers, Tyler Glasnow buscará colaborar con la ventaja en la serie tras una sólida postemporada en la que tiene efectividad de 0.68 y 18 ponches.

Del lado de los Blue Jays, el encargado de abrir será el veterano Max Scherzer, quien también tiene marca de 1-1 en los playoffs de 2025, con efectividad de 3.1 y 5 ponches.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Lunes 27 de octubre, 18:00 horas

: Lunes 27 de octubre, 18:00 horas Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles, California

Dodger Stadium, Los Ángeles, California Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One

