Chivas podría beneficiarse de la regla de menores para subir lugares en la tabla

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está a punto de finalizar la temporada regular. Durante los siguientes dos fines de semana se terminará por definir qué equipos seguirán en el torneo, ya sea porque han clasificado directo a la Liguilla o porque lograron colarse al Play In ; aunque también se definirá quienes quedarán fuera de la competencia semestral. De acuerdo a las reglas de la Liga MX, los equipos no solo deberán cumplir con partidos ganados, sino también con lo establecido en la regla de menores.

De acuerdo con la organización de la liga mexicana, los clubes del país deben apoyar a los jugadores menores de 20 años e incluirlos en los partidos de cada torneo. El tiempo de los futbolistas se contabiliza y cada club debe cumplir con mil 170 minutos con menores en el juego durante la fase regular de la competencia.

La forma en la que se contabilizan los minutos de los jugadores responde al tiempo y a su edad:

Categoría 2001: se toma en cuenta el 20 % de sus minutos de juego

2002: 40 %

2003: 60 %

2004: 80 %

2005 y menores de 18 años: 100 %

Chivas de Guadalajara están en la cima de la tabla que calcula los minutos en cancha de los menores, sumando 3 mil 682 minutos. ESPECIAL / Liga MX

Rayados de Monterrey se encuentra casi al final de este conteo, con una deuda de 190 minutos. ESPECIAL / Liga MX

Con este panorama, Chivas tendría una oportunidad de posicionarse más peldaños arriba de la tabla de posiciones de la Liga MX en caso de que Rayados de Monterrey, equipo al que se enfrentará en la Jornada 17 el próximo sábado 8 de noviembre, no logre acumular los minutos que le quedan en los siguientes dos partidos.

Según analistas deportivos de Fox Sports, es muy poco posible que Rayados cumpla con la regla de menores por el tipo de rivales que enfrentará en las Fechas 16 ( Tigres de la UANL ) y 17 ( Rebaño Sagrado ). Los periodistas dudan que Domenec Torrent " se la juegue " incluyendo a menores en estos partidos, por lo que al final de esta primera fase se le restarían tres puntos en la tabla general, lo que podría ayudar a los equipos, especialmente a Chivas, a ascender en la lista.

La escuadra liderada por Gabriel Milito tendría que enfocarse y evitar la derrota por lo menos en el siguiente enfrentamiento contra los Tuzos del Pachuca el próximo domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Chivas necesitaría cuatro puntos para igualar a Monterrey en caso de que los regios no cumplan la regla de menores y sean sancionados con tres puntos. ESPECIAL / Liga MX

Con información de ESPN.

