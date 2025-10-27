Astros de Jalisco empareja la Final de Zona y obliga el regreso a Guadalajara

Los Astros de Jalisco reaccionaron en el momento clave. Luego de un inicio complicado en la Ciudad de México, el conjunto tapatío se impuso con autoridad 80-99 ante los Diablos Rojos del México en el cuarto juego de la serie de la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), disputado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, con lo que lograron emparejar la contienda 2-2.

El resultado no solo significó un golpe anímico importante para los dirigidos por Iván Déniz, sino que también les garantizó que la eliminatoria regrese a Guadalajara, donde buscarán aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja definitiva en la lucha por el título de la zona.

A diferencia del partido del viernes pasado, en el que Diablos había logrado controlar el ritmo y sacar provecho de su localía, los Astros mostraron un rostro mucho más agresivo y certero desde el salto inicial. Con un trabajo colectivo sólido y una defensa disciplinada, el equipo jalisciense limitó las opciones ofensivas del conjunto capitalino, al tiempo que encontró fluidez en ataque.

A partir del primer cuarto consiguieron irse arriba en el marcador con diferencia de cinco puntos. Para el segundo capítulo mantuvieron la superioridad, aunque los escarlatas aceleraron el paso para intentar emparejar la situación y el duelo se tornó bastante reñido, pero Jalisco se aferró a su objetivo y se fueron para el descanso con el resultado a su favor de 47-54.

El tercer episodio fue determinante porque los Diablos apenas pudieron encestar 12 unidades, viéndose nulificados por la defensiva jalisciense que fue clave para obtener la victoria. Mientras que, a la hora de ir a atacar, los Astros no desaprovecharon la desconcentración por parte de los locales y siguieron con la contundencia.

En el último parcial, México intentó recuperar terreno y apretó para buscar una voltereta épica. Sin embargo, aunque Jalisco se dedicó a contener a la ofensiva capitalina, no descuidó su ventaja. A través de Walter Hodge consiguieron la mayoría de su ventaja, ya que fue el líder de puntos con 27.

Este lunes 27 de octubre se disputará el quinto partido de la serie en punto de las 20:15 en casa de los Diablos Rojos.

