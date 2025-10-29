Una de las peores noticias que dejó la jornada más reciente de la Liga MX fue la lesión de Alexis Vega, jugador del Toluca, durante el partido contra Pachuca. El delantero, que había sido pieza clave en el campeonato pasado, pidió atención médica de inmediato tras sentir un fuerte dolor y abandonó el campo entre lágrimas, visiblemente preocupado por la gravedad de la lesión.

Días después, el club confirmó lo que muchos temían: Vega estará fuera por varias semanas. Esta situación no solo le impedirá jugar con la Selección Mexicana, sino que también lo mantendrá alejado de las canchas hasta la liguilla del torneo.

La noticia generó todo tipo de reacciones entre los aficionados y analistas deportivos, pero una de las más comentadas fue la del exjugador Christian “Chaco” Giménez, quien criticó la decisión del técnico Antonio

Mohamed por haber alineado al atacante.

“Me voy a meter en un terreno que no me corresponde. Me sorprende mucho la lesión de Alexis Vega. Si sabes que vas a jugar en Tijuana, en cancha sintética, y él ya viene con un dolor en la rodilla, no lo pongas a jugar. Perdón que me meta contigo, Turco, porque tengo una gran admiración hacia ti y por algo lo hiciste, pero la realidad es que es responsabilidad del cuerpo técnico y del jugador”, expresó Giménez durante una transmisión en Fox Sports.

El exfutbolista añadió que, considerando el buen momento del equipo, no había necesidad de arriesgarlo:

“Ya tienes un colchón de puntos, ¿qué iba a cambiar el partido ante Pachuca? No sé, porque obviamente el futbolista quiere estar en el campo, pero yo, analizando hoy, digo: ‘¿por qué lo arriesgaste de esa manera?’”.

Por ahora, el Toluca deberá continuar sin una de sus figuras más importantes, mientras los aficionados esperan que Alexis Vega pueda recuperarse completamente y regresar en su mejor nivel para la fase final del torneo.

'PERDÓN QUE ME META CONTIGO, TURCO, PERO ¿PARA QUÉ ARRIESGASTE A ALEXIS VEGA?' @chaco_81 no entiende por qué jugó el delantero del Toluca en el juego ante Pachuca @CHermosillo27 también cuestiona que lo hayan arriesgado #LUP

