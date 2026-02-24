México vs Islandia, con un fuerte dispositivo de seguridad

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" fue abatido durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero. Tras los hechos de violencia registrados en distintos estados a raíz de esto, el partido México vs Islandia se mantiene programado para este miércoles en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

La Selección Mexicana disputará su tercer partido del presente 2026 frente al conjunto europeo. En Querétaro se reanudan este 25 de febrero las clases presenciales y el encuentro del Tricolor continúa en pie.

Los boletos para entrar a este juego están cerca de agotarse y el gobierno de Querétaro trabaja en los protocolos y operativos para resguardar la seguridad de ambas selecciones antes, durante y después del partido.

Entre las alternativas que se analizaron estuvieron cambiar la sede, jugar a puerta cerrada o cancelar el encuentro; sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) optó por mantener el compromiso en Querétaro.

Mañana miércoles 25 de febrero, la FMF y la Secretaría de Seguridad estatal sostendrán una reunión para definir los detalles del operativo, previsto para el duelo programado a las 20:00 horas.

Como parte de las medidas, se implementarán seis anillos de seguridad que contemplan vigilancia desde las casetas de acceso a la ciudad, colonias aledañas al estadio y el traslado de ambos equipos.

La Selección entrenó ayer lunes por la tarde en las instalaciones de los Gallos Blancos de Querétaro y este martes lo hará en el estadio Corregidora para cerrar su preparación.

Este será el tercero de ocho partidos que disputará la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo 2026. Restan encuentros ante Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia, tres de ellos en territorio nacional.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 del Clausura 2026

OF