La fiesta del ciclismo se reaviva con la quinta edición de la Copa Zapopan 2026. Este martes 24 de febrero fue presentado el evento deportivo que reunirá a 500 participantes los próximos sábado 14 y domingo 15 de marzo. Los atletas de la disciplina contenderán por una bolsa total de 710 mil pesos en premios y competirán con la firme intención de proclamarse como los mejores de una prueba que exigirá su máximo esfuerzo.

En rueda de prensa, Alejandra Galindo, directora general de COMUDE Zapopan, explicó la importancia de este certamen y el cómo ha permitido que la ciudad se posicione como un referente dentro de este deporte. Además, atender las necesidades de los ciclistas, ya que, por muchos años, fue una disciplina que quedó en el olvido.

"Este evento llegó para quedarse y cada vez se ha ido posicionando más en el mundo del ciclismo. Pero, sobre todo, se ha convertido en un referente en la ciudad de Zapopan. Sabemos que por muchos años el ciclismo estuvo prácticamente en silencio y Zapopan llegó con la Copa; ahora ya será nuestra quinta edición, precisamente para hacer conciencia de lo importante que es la práctica de este deporte y lo divertido que es".

"El formato de competencia consiste en categorías desde la libre, Sub-23 y elite en ambas ramas, femenil y varonil. Las rutas que se han ido consolidando son las de los 6.4 y 6.03 KM que se recorren el sábado y domingo, respectivamente. La bolsa de premiación es, sin duda, muy atractiva para todos. Esta es una competencia para toda la familia, para que puedan convivir en nuestra ciudad y nosotros estamos encantados de recibirlos", indicó Galindo.

Ante los sucesos de violencia que han azotado al Estado de Jalisco en las últimas horas, Alejandra Galindo aseguró que implementarán todas las medidas de seguridad necesarias, aunque considera que habrá el tiempo suficiente para que no haya contratiempos en la realización del evento.

"La ciudad de Zapopan está preparada para recibirlos, va a ser una gran fiesta. Estamos atentos a cualquier decisión de nuestro gobernador, pero sabemos que estamos a quince días alejados de la fecha de hoy. Confiamos en nuestras autoridades para que se restablezcan por completo los eventos masivos. Todo está supercuidado en la mesa de trabajo coordinada con la mesa de seguridad", agregó la directora.

El costo de inscripción de la Copa Zapopan es de 600 pesos y las personas tendrán hasta el 12 de marzo o hasta agotar existencias para asegurar su lugar a través de www.comudezapopan.gob.mx o en el área de cajas del Acuacentro de Ciudad Deportiva. En caso de que aún haya cupos para el viernes 13, el precio subirá a 650 pesos. Cabe destacar que, en el último día mencionado, se realizará la entrega de paquetes en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Deportiva Zapopan de 09:00 a 18:00 horas.

