México vs Inglaterra: ¿Qué color de jersey usará el Tri?

La Selección Mexicana está lista para enfrentar uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Además de la expectativa por el duelo, una de las dudas entre los aficionados es qué uniforme utilizará el Tri para este compromiso, ya que la elección de la indumentaria depende de las disposiciones de la FIFA y de los colores de ambos equipos.

Diversas fuentes afirman que la Selección Mexicana volverá a vestir de verde en el duelo de octavos de final ante Inglaterra. La FIFA confirmó la designación de uniformes para el encuentro del próximo 5 de julio, por lo que el equipo mexicano utilizará su tradicional camiseta de local en busca del pase a los cuartos de final.

Aunque se tiene en duda si usarán el conjunto Tricolor, específicamente si usarán el short blanco ya que la selección inglesa también usa el mismo color en su uniforme, habrá que esperar más información conforme pasen los días.

Mientras tanto el jersey verde está completamente asegurado, sobre todo considerando que México juega como local, y de acuerdo con el reglamento de la FIFA las selecciones que sean denominadas como locales deben jugar, siempre que sea posible, con su uniforme principal, que en el caso de México es el verde.

El Reglamento de Equipamiento de la FIFA es estricto respecto a la uniformidad visual de los equipos en el terreno de juego. Según la normativa vigente para el Mundial 2026, se exige una coherencia de imagen total, lo que incluye que los colores de las prendas principales y secundarias contrasten claramente con las del rival. Esta regla busca evitar confusiones tanto para los árbitros como para los espectadores.

El partido más esperado por los mexicanos

Ambos conjuntos llegan a este decisivo encuentro de octavos de final viviendo realidades contrastantes en su desempeño reciente. Por un lado, la Selección Mexicana cerró su participación en la fase previa con una contundente victoria de 2-0 sobre Ecuador, manteniendo el invicto y su portería imbatida a lo largo del torneo, lo que ha generado gran ilusión entre los seguidores.

En contraste, Inglaterra tuvo que sobreponerse a un susto mayúsculo en su último compromiso, logrando una dramática remontada para vencer 2-1 a la República Democrática del Congo. Este choque de dinámicas añade un nivel extra de tensión a un partido donde el Tricolor intentará imponer sus condiciones desde el primer minuto.

KR