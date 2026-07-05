Los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este domingo 5 de julio con dos partidos. La jornada reúne a cuatro selecciones que buscarán mantenerse con vida en el torneo en enfrentamientos de eliminación directa.Además de los horarios y las sedes de cada encuentro, en esta nota encontrarás las opciones para ver los partidos en México por televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, para que no te pierdas ningún detalle de la actividad mundialista.El cierre de la jornada tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra, un duelo que concentra buena parte de la atención por lo que representa para ambos equipos. El Tricolor intentará dar un paso más en su camino dentro del torneo frente a uno de los rivales más competitivos del futbol europeo, con el objetivo de conseguir el boleto a los cuartos de final y mantener vivo el sueño mundialista.Antes de ese compromiso, Brasil abrirá la actividad dominical con un exigente desafío frente a Noruega. La selección sudamericana buscará imponer su experiencia en este tipo de instancias, mientras que el conjunto escandinavo tratará de prolongar su destacado recorrido en la Copa del Mundo y dar otro golpe sobre la mesa al instalarse entre los ocho mejores del certamen.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.*Sujeto a cambios de transmisión** Horario del tiempo del centro de México-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF