Los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este domingo 5 de julio con dos partidos. La jornada reúne a cuatro selecciones que buscarán mantenerse con vida en el torneo en enfrentamientos de eliminación directa.

Además de los horarios y las sedes de cada encuentro, en esta nota encontrarás las opciones para ver los partidos en México por televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, para que no te pierdas ningún detalle de la actividad mundialista.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El cierre de la jornada tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra, un duelo que concentra buena parte de la atención por lo que representa para ambos equipos. El Tricolor intentará dar un paso más en su camino dentro del torneo frente a uno de los rivales más competitivos del futbol europeo, con el objetivo de conseguir el boleto a los cuartos de final y mantener vivo el sueño mundialista.

Antes de ese compromiso, Brasil abrirá la actividad dominical con un exigente desafío frente a Noruega. La selección sudamericana buscará imponer su experiencia en este tipo de instancias, mientras que el conjunto escandinavo tratará de prolongar su destacado recorrido en la Copa del Mundo y dar otro golpe sobre la mesa al instalarse entre los ocho mejores del certamen.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 5 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Brasil vs Noruega | Sede por confirmar | 14:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

México vs Inglaterra | Sede por confirmar | 18:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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