Alineaciones México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

La selección mexicana afrontará este domingo, a las 18:00 horas, en el estadio Azteca, un reto histórico: vencer a Inglaterra, cuarta del ranking de la FIFA, para volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1986.

En sus compromisos previos dentro de este torneo, el equipo mexicano ha mantenido un paso firme al ganar todos sus encuentros sin recibir anotaciones en contra, lo que refleja un trabajo táctico ordenado. Durante la fase de dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre superó a la escuadra de Ecuador con un marcador de 2-0, demostrando solidez defensiva y entendimiento colectivo que hoy permite a su afición ilusionarse con un resultado positivo.

Por su parte, el equipo inglés llega a esta instancia tras superar una llave compleja en la ronda de dieciseisavos de final frente a la República Democrática del Congo. El conjunto europeo consiguió una victoria de 2-1 gracias a dos anotaciones en los minutos finales por parte del delantero Harry Kane. El atacante resolvió un encuentro que se mantuvo cerrado durante la mayor parte del tiempo reglamentario, evidenciando la capacidad de respuesta de la plantilla británica ante escenarios adversos y defensas estructuradas.

El historial de enfrentamientos entre ambas escuadras registra nueve partidos previos, con un balance general que favorece al equipo europeo. En el contexto de Copas del Mundo, el antecedente directo se remonta a la fase de grupos de la edición de 1966, donde los ingleses obtuvieron una victoria de 2-0 en su camino hacia el título de aquel año. Desde entonces, los cruces han sido exclusivamente en partidos de carácter amistoso, manteniendo una tendencia favorable para los británicos, sin embargo, México nunca ha perdido contra Inglaterra jugando como local.

De cara a este compromiso, el director técnico de México, Javier Aguirre, ofreció sus impresiones sobre el nivel de su plantilla y las expectativas del encuentro. "Si no creyera que podemos ganarle a Inglaterra, hasta te lo diría, pero creo fervientemente en el funcionamiento del equipo. Sabemos que será un partido muy igualado y el que cometa menos errores será el que ganará", señaló el estratega durante la conferencia de prensa previa al juego, destacando la importancia de la concentración durante los noventa minutos.

Asimismo, el entrenador profundizó en la jerarquía del rival en turno y el nivel de exigencia que representará para sus jugadores en el terreno de juego. "Tiene otro ingrediente, estás enfrentándote al número cuatro del mundo, según FIFA; campeón en el '66, un equipo que tiene una gran Liga que lo nutre. Entonces, estamos hablando de un top en el mundo. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos", añadió Aguirre, reconociendo la calidad individual y colectiva del cuadro europeo.

En el campamento rival, el director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, desestimó que el entorno del recinto capitalino vaya a ser un factor en contra del desempeño de sus dirigidos. "No espero un ambiente hostil, aunque hay pocos estadios como este, donde se puede crear un ambiente que ayude a creer en el equipo local. Esperamos eso, pero tenemos jugadores experimentados, en los mejores equipos del mundo", explicó el timonel, confiando en el recorrido profesional de su grupo para manejar la presión del público local.

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, durante la conferencia de prensa previa al partido contra Inglaterra. SUN/C. Mejía

¿Dónde ver México vs. Inglaterra?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Canal: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN y la plataforma de streaming ViX

Alineaciones probables del México vs. Inglaterra

México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

DT: Javier Aguirre.

Inglaterra:

Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O' Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.