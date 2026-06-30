El partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, no iniciará a las 19:00 horas como estaba programado. La organización del torneo informó a ambos equipos que el silbatazo inicial se retrasará entre 15 y 30 minutos debido a la presencia de una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ubicado en la zona de Santa Úrsula, al sur de la capital del país.

La activación del protocolo por tormenta eléctrica, respaldado por autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México y por la FIFA, obligó a detener las actividades previas al encuentro. Los porteros de ambas selecciones no salieron a realizar el calentamiento sobre el terreno de juego y recibieron la instrucción de permanecer resguardados mientras se monitorean las condiciones meteorológicas.

Durante la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió sobre chubascos, rachas de viento y actividad eléctrica en la zona de Santa Úrsula, donde se concentra el operativo por el partido. En días recientes, las lluvias provocaron inundaciones y complicaciones viales en los alrededores del inmueble , por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente.

De acuerdo con el protocolo establecido para el Mundial, si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio, el inicio o la reanudación del partido únicamente puede autorizarse después de que transcurran al menos 30 minutos sin que se registre un nuevo rayo. Si vuelve a presentarse actividad eléctrica, el conteo comienza nuevamente.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de la lluvia sobre el estadio, mientras periodistas y aficionados reportaron la suspensión temporal de los calentamientos. La organización mantiene comunicación constante con ambos equipos y será en función de la evolución del clima cuando se confirme la nueva hora de inicio del encuentro.

SV