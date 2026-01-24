Novak Djokovic prolongó su estancia en el Australian Open, torneo que ha conquistado en diez ocasiones, tras imponerse con autoridad al neerlandés Botic Van de Zandschulp por parciales de 6-4, 6-4 y 7-6(4). El triunfo representó la victoria número 400 del serbio en torneos de Grand Slam y le permitió avanzar a los octavos de final en Melbourne por decimoctava vez en su carrera.

A sus 38 años, el balcánico alcanzó al suizo Roger Federer como el jugador con más presencias en la cuarta ronda del Australian Open. Djokovic necesitó dos horas y 45 minutos para cerrar un partido condicionado por el intenso calor, disputado bajo techo, y por una torcedura en el tobillo derecho que generó cierta inquietud en su entorno y entre los aficionados, atentos a cada gesto de quien es considerado el mejor tenista de todos los tiempos.

Fue al inicio del tercer set cuando el ganador de 24 Grand Slam cayó producto de una torcedura y estuvo varios minutos reparando el pie. De la doblez y también, de paso, de las ampollas en la zona. Aprovechó Van de Zandschulp, con el que había jugado dos veces antes con un triunfo para cada uno, el más reciente para Botic, en Indian Wells el pasado año, para romper el saque de Nole y ponerse con 3-1 en el tercer set.

El jugador de Países Bajos amenazó por momentos con alargar el encuentro, con la intención de convertirse en el sexto tenista capaz de inclinar a su favor sus enfrentamientos directos ante el serbio y en el octavo representante neerlandés en alcanzar la cuarta ronda del torneo, objetivo que finalmente no logró concretar.

En ese momento, de todas formas, el partido lo tenía encarrilado Djokovic, que se había apuntado los dos primeros sets y que después solventó la situación con premura. No quiere el balcánico, que busca desaforadamente el vigésimo quinto grande, minutos de más en pista y apretó. Equilibró el juego con un break y aceleró hacia el triunfo.

Djokovic alcanzó los octavos de final de un torneo de Grand Slam por septuagésima ocasión en su carrera, cifra con la que se adueñó en solitario del récord de la Era Abierta de más presencias en esta instancia dentro de los Grand Slams individuales masculinos, superando al suizo Roger Federer y reforzando su condición de referente histórico del tenis mundial.

Con 38 años y 255 días se convirtió también en el hombre de mayor edad en alcanzar los octavos de final en Melbourne desde 1988. Desde entonces, solo dos jugadores mayores de 38 llegaron a octavos de final aquí: Federer (38 años y 178 días) en 2020 y Gaël Monfils (38 años y 147 días) en 2025.

El triunfo del serbio sobre Van de Zandschulp eleva a 102 sus partidos ganados en el Abierto australiano, que iguala los de Federer, el otro único jugador que superó las 100 victorias en partidos individuales.

Semifinalista en las dos últimas ediciones, retirado el pasado año ante el alemán Alexander Zverev y antes frente al italiano Jannik Sinner, apunta a su undécimo éxito en Australia. Tiene 101 títulos en el circuito, los dos últimos conseguidos el pasado año, y ahora espera al ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan Quinn.

Novak Djokovic sigue con su empeño en superar registros. Especialmente el del vigésimo quinto Grand Slam que le haría ser alguien único. El jugador hombre o mujer con más títulos individuales de Grand Slam y deshacer el empate a veinticuatro con Margaret Court.

Eso llevaría a Djokovic a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de un grande y a ser el tercero en ganar múltiples títulos del Australia Open después de cumplir 35 años, tras de Rosewall y Federer, quienes ganaron dos títulos aquí después de cumplir 35 años.

