Los Spurs de San Antonio se han caracterizado por ser una franquicia con una cultura ganadora y grandes valores dentro y fuera de la duela. Aunque ahora están de regreso en las Finales de la NBA, tuvieron que atravesar un proceso de reconstrucción tras varios años grises y turbulentos después del final de su generación dorada , formada por uno de los tríos más importantes de la historia: Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker. Este grupo logró coronarse por última vez en 2014, con Kawhi Leonard como la gran estrella en ascenso.

La trascendencia del equipo en los Playoffs comenzó a diluirse entre retiros, traspasos y el desvanecimiento de un núcleo que marcó una época. Su última aparición en la Postemporada había sido en 2019, hasta este año. Sin embargo, las campañas discretas dieron paso a una nueva base construida a través del Draft y la incorporación de veteranos en áreas puntuales, como Harrison Barnes, De’Aaron Fox y Luke Kornet.

El cambio generacional comenzó con las selecciones de Keldon Johnson y Devin Vassell, y tomó mayor forma en 2023 con la obtención de la primera selección global, utilizada para elegir a Victor Wembanyama. Un año después se uniría Stephon Castle y, en 2025, llegarían Dylan Harper y Carter Bryant, quienes han demostrado talento y madurez a pesar de sus cortas carreras, respaldando el trabajo de evaluación realizado por la directiva.

Una idea de juego característica

Mitch Johnson, sucesor del legendario Gregg Popovich, ha construido un sistema alrededor de Wembanyama, aunque manteniéndose fiel a la identidad histórica de la franquicia. El movimiento de balón ha sido una característica de los Spurs durante décadas; sin embargo, el equipo ha tenido que adaptarse al basquetbol moderno, con un ritmo de juego más elevado y una mayor búsqueda del tiro de tres puntos . Devin Vassell y Julian Champagnie son los líderes en intentos de atrapar y lanzar.

Si bien Wembanyama suele ser el máximo anotador, el balón se comparte constantemente. El equipo terminó dentro del Top 10 en asistencias y porcentaje de tiros de campo durante la temporada, además de ubicarse entre los tres mejores en cantidad de puntos anotados. Asimismo, solo estuvo por detrás del Thunder en diferencial de puntos.

En el costado defensivo, es un equipo que sabe ajustarse . Recupera terreno con rapidez y puede trabajar tanto en zona como en marcaje personal frente a equipos altos o quintetas más pequeñas. Esto último gracias a la versatilidad de Champagnie, quien puede desempeñarse como ala-pívot pese a medir apenas dos metros. Es uno de los mejores equipos reboteadores de la liga y, en estos Playoffs, lidera la NBA en tapones, gracias en gran medida al factor Wembanyama.

A pesar de ser un equipo muy completo, que consiguió la segunda siembra del Oeste y ha llegado lejos, la inexperiencia en instancias como esta le ha pasado factura en algunos encuentros. De ser una de las mejores quintetas en protección del balón durante la temporada, ahora promedia 15 pérdidas por partido que han sido capitalizadas por sus rivales. Además, sufre ante defensivas físicas y agresivas. En la serie contra Oklahoma City fueron notorios los problemas cuando el astro francés estaba fuera de la cancha o cuando los rivales lograban incomodarlo y alejarlo de la pintura.

El hombre clave: Victor Wembanyama

Cada cierto tiempo surge un talento generacional destinado a hacer historia en el deporte. Ese parece ser el caso de Victor Wembanyama, quien desde muy joven fue catalogado como el mejor prospecto desde LeBron James. Un pívot de 2.24 metros de estatura con la agilidad y el manejo de balón de un base, además de contar con un sólido tiro exterior, una combinación poco común entre jugadores de su tamaño.

El nacido en la región de París ha atravesado diversas lesiones durante su todavía breve paso por la NBA; no obstante, eso no le ha impedido convertirse en Novato del Año, Jugador Defensivo del Año de manera unánime y dos veces All-Star. Además, este año estuvo en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso. Sus estadísticas de puntos, rebotes, porcentaje de tiro y diferencial de puntos con él en la cancha han mejorado temporada tras temporada.

Desde su llegada a la liga se ha convertido en una barrera permanente para los rivales, obligándolos a recurrir más al tiro exterior o a modificar sus intentos en el aire cuando se aproxima. Su enorme envergadura le permite corregir recorridos defensivos en apenas un par de pasos y, en una sola Postemporada, ya acumula 60 tapones, con un promedio de 3.5 por partido , muy cerca de sus registros de temporada regular.

También ha dejado momentos icónicos en estos Playoffs, como un triple-doble ante los Timberwolves con 11 puntos, 15 rebotes y 12 tapones, rompiendo el récord de la NBA en Postemporada. A ello se suma una actuación de 41 puntos y 24 rebotes frente al Thunder, partido en el que también sorprendió con un triple decisivo desde casi media cancha.

No obstante, Wembanyama también es el termómetro del equipo en los momentos complicados. Oklahoma encontró una forma de limitarlo mediante el juego físico —un aspecto con el que ha batallado a lo largo de su carrera— y alejarlo de la pintura complicó el funcionamiento de San Antonio en ambos costados de la cancha. A ello se suma una madurez emocional que, aunque ha trabajado constantemente, todavía presenta áreas de mejora en situaciones de alta presión.

SV