En una velada llena de dramatismo y emociones, Edwin Díaz se erigió como la gran figura al conectar dos cuadrangulares y remolcar seis carreras, incluido el batazo decisivo en la undécima entrada que dejó en el terreno a los Jaguares de Nayarit, dándole a los Charros de Jalisco una victoria de 7-6 en el Estadio Panamericano.

El duelo marcó el primer enfrentamiento oficial entre ambas novenas en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, así como el primer juego de extrainnings y con final de walk-off para los tapatíos en la presente campaña. Con el triunfo, Jalisco colocó su marca en 5-4 y tomó ventaja en la serie (1-0).

La tensión se mantuvo hasta el cierre del décimo episodio, cuando una jugada polémica en las bases (revisada y finalmente ratificada a favor de los nayaritas) impidió que los Charros concretaran la victoria en ese momento.

En la parte alta del undécimo inning, Randy Romero adelantó nuevamente a los Jaguares con un elevado de sacrificio, pero el desenlace estaba escrito para Díaz. Con Michael Wielansky en segunda como corredor automático, el boricua disparó su segundo jonrón de la noche, un batazo descomunal por todo el jardín izquierdo que encendió la locura en las tribunas y selló el triunfo jalisciense por 7-6.

En el montículo, Jackson Goddard abrió por los Charros y lanzó seis entradas en las que permitió cinco imparables y tres carreras, además de otorgar cuatro bases por bolas y ponchar a cuatro enemigos. El triunfo fue para Isaac Jiménez (2-0, 1.86) en labor de relevo, mientras que Taylor Lehman (0-1) cargó con la derrota.

Con este resultado, los Charros, vigentes campeones de la LMP, se mantienen entre los primeros puestos del standing.

La serie continuará el día de hoy a las 18:00 horas en el Panamericano, con Luis Payán y Érik Rodríguez anunciados como los abridores por Jalisco y Nayarit, respectivamente.

CT