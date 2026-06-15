Chivas inició su trabajo de pretemporada de cara al Apertura 2026

Chivas dio este lunes 15 de junio el primer paso rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al arrancar formalmente su pretemporada con la realización de exámenes médicos y físicos para parte de su plantilla. Los jugadores rojiblancos comenzaron a reportar desde muy temprano para cumplir con las pruebas que servirán como punto de partida para los trabajos del nuevo semestre.

Jugadores que reportaron a los exámenes médicos

Las evaluaciones se llevaron a cabo en el hospital Medyarthros, donde los futbolistas fueron citados de manera escalonada entre las 07:00 de la mañana y las 13:00 horas. Durante la jornada, los integrantes del plantel se sometieron a distintos estudios clínicos y de rendimiento con el objetivo de conocer sus condiciones físicas tras el periodo vacacional y establecer parámetros de trabajo para las próximas semanas.

Entre los jugadores que acudieron a las pruebas estuvieron Omar Govea, Rubén González, Richard Ledezma, Óscar Whalley, Ángel Sepúlveda, Daniel Aguirre, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González, Ricardo Marín, Efraín Álvarez, Miguel Tapias, Santiago Sandoval, Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez, Hugo Camberos, Jonathan Pérez, Sergio Aguayo, Samir Inda, Ángel Chávez, Luis Gabriel Rey, Sebastián Liceaga, Robinho Romero, Hugo Mata y Uziel Vargas.

Uno de los nombres que destacó durante el primer día de actividades fue el de Luis Gabriel Rey, quien se reincorpora al Rebaño luego de concluir su préstamo con Puebla. El atacante regresa a Verde Valle con la intención de competir por un lugar en el primer equipo y aprovechar la pretemporada para mostrarse ante el cuerpo técnico.

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Nuevos refuerzos: ¿Cuándo llegan Jordan Carrillo y Kevin Castañeda?

Mientras tanto, la plantilla aún no está completa. Chivas espera que durante los próximos días se integren Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes forman parte de las incorporaciones para el Apertura 2026. Ambos jugadores deberán cumplir primero con los exámenes médicos y físicos correspondientes antes de sumarse a los entrenamientos grupales.

Tras superar las evaluaciones y concluir los procesos administrativos pendientes, Carrillo y Castañeda serán anunciados oficialmente como nuevos futbolistas rojiblancos, reforzando así una plantilla que busca llegar fortalecida al inicio de la competencia.

Con estas pruebas médicas, el conjunto rojiblanco puso en marcha una etapa fundamental de su preparación. En los siguientes días comenzarán los trabajos de campo y acondicionamiento físico.

La pretemporada también representará una oportunidad para que varios jóvenes surgidos de las fuerzas básicas intenten ganarse un espacio dentro del plantel.

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