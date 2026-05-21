Rayados de Monterrey confirma a Matías Almeyda como su nuevo director técnico

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó este jueves 21 de mayo. El argentino Matías Almeyda regresará a la Liga MX para hacerse cargo de los Rayados de Monterrey de cara al Torneo Apertura 2026. El conjunto regiomontano hizo oficial su contratación mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Así le dio la bienvenida Monterrey a Matías Almeyda

"Matías y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días y comenzarán la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX", informó esta mañana en sus redes sociales el equipo de Monterrey.

"Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción", se lee en el comunicado.

X / @Rayados

El contrato de Almeyda con Rayados

La directiva albiazul anunció que el estratega firmó un contrato por dos años, apostando por su experiencia y capacidad para devolver al equipo al protagonismo dentro del futbol mexicano. De esta manera, Almeyda vuelve al balompié azteca después de ocho años de ausencia, tras su salida de Club Deportivo Guadalajara en 2018.

Desde entonces, el técnico sudamericano construyó una destacada trayectoria internacional. Después de salir de Chivas, primero dirigió al San Jose Earthquakes en la MLS, posteriormente tuvo un exitoso paso por el AEK Atenas, donde consiguió conquistar la Liga y la Copa de Grecia, y más recientemente estuvo al frente del Sevilla FC en LaLiga.

La carrera de Almeyda como entrenador comenzó en 2011 con River Plate, institución con la que logró el ascenso a la Primera División argentina, un hecho que marcó el inicio de una etapa llena de éxitos en los banquillos.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su trayectoria se dio en Guadalajara, donde conquistó cinco títulos con Chivas, incluyendo una Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf, además de devolverle identidad competitiva al Rebaño Sagrado.

Ahora, Matías Almeyda tendrá un reto importante con Monterrey, equipo que busca dejar atrás un semestre decepcionante en el que no logró clasificarse a la Liguilla y que pretende volver a pelear por el campeonato en la Liga MX.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: ¡Bombazo! Manuel Neuer sale del retiro y jugará el Mundial 2026 con la Selección de Alemania

OF