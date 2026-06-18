Hoy jueves 18 de junio de 2026, arranca la segunda jornada del Mundial 2026 tras una primera de locura. Si te perdiste el récord histórico de Messi, la frustración de Cristiano Ronaldo o al portero viral que frenó a España, aquí tienes todo lo que necesitas saber para estar al día.

La primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado un balance lleno de emociones, con grandes sorpresas y actuaciones contundentes. Tras cerrar todos los encuentros iniciales, el torneo ha mostrado un nivel competitivo muy alto, demostrando que el nuevo formato es más que una gran idea.

Récords: Messi y Mbappé hacen historia

El astro argentino Lionel Messi arrancó su participación con una autoridad indiscutible. En la victoria de Argentina, el capitán albiceleste firmó un hat-trick que lo metió de lleno en los libros de historia.

Con estas tres anotaciones, Messi alcanzó los 16 goles en Mundiales, igualando la marca histórica del delantero alemán Miroslav Klose. Ahora, se encuentra a un solo grito de convertirse en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Por su parte, Kylian Mbappé no se quedó atrás en el debut de Francia. En el triunfo sobre la selección de Senegal, el atacante galo anotó un doblete que lo catapultó a lo más alto de la estadística de su país.

Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa, alcanzando los 58 tantos. Además, ya suma 14 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose rápidamente como el cuarto máximo anotador del certamen.

Otro delantero que brilló con luz propia fue Erling Haaland. El atacante noruego marcó un doblete en la victoria de su selección por 4-1 ante Irak, demostrando que su instinto goleador está intacto en la máxima justa.

El fenómeno Vozinha y los tropiezos de los favoritos

No todo fue predecible en este arranque mundialista. La gran "historia de Cenicienta" la protagonizó Vozinha (Josimar José Évora Dias), el veterano portero de 40 años de la selección de Cabo Verde.

En su debut en una Copa del Mundo, Cabo Verde logró un empate 0-0 frente a España. La Roja dominó abrumadoramente con un 74% de posesión de balón y 23 remates a puerta, pero fue incapaz de batir al inspirado guardameta africano.

Vozinha fue nombrado MVP (Jugador del Partido) y su fama explotó en las redes sociales. Su cuenta de Instagram pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los 11 millones en menos de 24 horas. "De locos", así describió el propio arquero su repentina fama al enterarse en plena entrevista post-partido.

La trayectoria de este jugador es un ejemplo de superación. Antes de consolidarse, combinó el futbol con oficios manuales para mantener a su familia. Ha pasado por ligas de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y actualmente milita en el G.D. Chaves de la segunda división de Portugal.

Como dato curioso, utiliza guantes de la marca mexicana Elite Sport y se dice que estuvo muy cerca de fichar por un proyecto del futbol mexicano antes de este Mundial 2026.

Otras potencias también sufrieron inesperados tropiezos. Brasil cedió puntos al empatar 1-1 frente a Marruecos, mientras que Uruguay igualó 1-1 ante Arabia Saudita tras desperdiciar múltiples ocasiones claras de gol. Suiza también se sumó a las decepciones con un 1-1 ante Qatar.

México rompe su maldición y la crisis de Portugal

La Selección Mexicana tuvo un inicio soñado jugando en casa, específicamente en el Estadio Ciudad de México. El Tri venció 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, desatando la euforia de la afición local.

Este resultado rompió una "maldición" para los anfitriones. Era la octava vez que México abría un Mundial y nunca habían logrado una victoria en su partido inaugural, por lo que este triunfo tiene un peso estadístico invaluable.

En un marcado contraste, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal vivieron una auténtica pesadilla en el Estadio de Houston. Empataron 1-1 frente a la República Democrática del Congo (Grupo K), pese a haberse adelantado temprano con un gol de João Neves.

El desempeño de CR7 encendió las alarmas y fue duramente cuestionado por la prensa. Registró apenas 25 toques de balón en los 90 minutos, su cifra más baja en un partido de un gran torneo con su selección nacional.

Además, el capitán portugués acumula una racha negativa muy preocupante. Ya son diez partidos consecutivos sin anotar en competiciones internacionales de alto nivel, sumando sus participaciones en Mundiales y Eurocopas.

La máxima goleada y el mejor partido hasta hoy

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha dejado resultados contundentes que comienzan a marcar esta edición. Alemania protagonizó la mayor goleada del torneo hasta el momento al imponerse por 7-1 a Curazao, en una exhibición ofensiva que la colocó como una de las selecciones más dominantes de la fase de grupos.

Por otro lado, Inglaterra y Croacia ofrecieron el encuentro más emocionante de lo que va del certamen. El conjunto inglés se llevó la victoria por 4-2 en un intenso duelo correspondiente al Grupo L, considerado hasta ahora el mejor partido del Mundial 2026.

En otros resultados destacados, Ghana derrotó 1-0 a Panamá, mientras que Colombia venció 3-1 a Uzbekistán para sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo.

El formato ampliado de esta Copa del Mundo ha demostrado que no hay rival pequeño. La competitividad está al máximo nivel y la segunda jornada promete entregar muchas más emociones fuertes a los aficionados del planeta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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