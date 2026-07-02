Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina en dieciseisavos

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, conocido como “Bubista”, destacó este jueves que el combinado africano se ha ganado el reconocimiento de sus rivales gracias al notable papel que está desempeñando en el Mundial. No obstante, advirtió que este viernes afrontarán una prueba aún más exigente cuando se midan a Argentina.

"Creo que nos lo hemos ganado (el respeto)", aseguró “Bubista” tras ser preguntado por el cambio de actitud de sus rivales, quienes ya no ven a Cabo Verde como una selección débil, sino como un contendiente de cuidado en este Mundial.

EFE/A. Estévez

Cabo Verde logró avanzar a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo H, superando a Arabia Saudí y Uruguay y solo por detrás de España. Además, cerró la fase de grupos sin conocer la derrota, tras sumar tres empates. Su próximo desafío será ante la vigente campeona del mundo, Argentina, en un encuentro que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium.

"Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales", afirmó el entrenador caboverdiano.

La clave para ello será mantener la buena forma defensiva que demostraron durante la primera fase, aunque Bubista agregó que para pasar de ronda también deberán atacar en momentos del partido.

"Queremos que nuestro equipo mantenga la confianza durante todo el partido. Sé que no siempre es fácil, pero hemos demostrado en diferentes competiciones que podemos hacerlo y que podemos hacer un buen trabajo", expresó.

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Además, advirtió de la importancia de mantener el ritmo durante los 90 minutos, después de que varias selecciones africanas quedaran eliminadas en los últimos días tras conceder goles en los últimos instantes del encuentro.

"Intentamos que nuestros jugadores controlen este tipo de aspectos para que puedan hacer frente a todo el partido con la misma mentalidad. Sabemos que a veces cuando hay una selección que es favorita, mucha gente piensa que la otra tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer esto", sentenció 'Bubista'.

El ganador del Argentina-Cabo Verde disputará los octavos de final el próximo 7 de julio en Atlanta contra el vencedor del Australia-Egipto.

KR