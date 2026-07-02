La máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1 (F1), aterriza en territorio europeo para disputar la novena carrera de la temporada 2026, marcando un punto de inflexión en la lucha por el campeonato mundial. Este fin de semana no solo representa una prueba de fuego para los líderes del certamen, sino que también será la novena de Sergio "Checo" Pérez al volante del monoplaza de Cadillac, escudería que sigue buscando consolidarse en su año de debut. Aquí te compartimos los horarios de las diferentes actividades y dónde ver en vivo la programación.

Las acciones del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 se llevarán a cabo del viernes 3 al domingo 5 de julio. El escenario para esta vibrante cita será el mítico Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, Inglaterra, considerado por muchos como la verdadera casa del automovilismo mundial.

Para esta edición, los pilotos deberán completar un total de 52 vueltas al trazado británico, el cual cuenta con una longitud de 5.891 kilómetros. La carrera principal está programada para arrancar el domingo a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, exigiendo al máximo los neumáticos y la aerodinámica de los nuevos monoplazas.

ESPECIAL / F1

Hablar de Silverstone es remitirse a los orígenes mismos de la Fórmula 1, ya que este circuito tuvo el honor de albergar la primera carrera en la historia del Campeonato Mundial un 13 de mayo de 1950. A lo largo de sus 76 años de legado, la pista ha evolucionado, pero mantiene su esencia de alta velocidad y exigencia técnica.

El trazado es mundialmente famoso por sus icónicas y veloces curvas enlazadas como Maggotts, Becketts y Chapel, las cuales someten a los pilotos a fuerzas G extremas y no perdonan el más mínimo error. Además, el récord de vuelta en carrera le pertenece a Max Verstappen, quien en 2020 detuvo el cronómetro en 1:27.097, una marca que los actuales contendientes buscarán batir.

Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y a "Checo" Pérez con Cadillac

Este fin de semana en Silverstone contará con el trepidante formato Sprint, lo que significa que los equipos tendrán únicamente una sesión de prácticas libres para poner a punto sus autos antes de la clasificación corta. A continuación, te presentamos el calendario completo de actividades:

Evento Fecha Horario Práctica Libre 1 (FP1) Viernes 3 de julio 05:30 horas Clasificación Sprint Viernes 3 de julio 09:30 horas Carrera Sprint Sábado 4 de julio 05:00 horas Clasificación (Qualy) Sábado 4 de julio 09:00 horas GP de Gran Bretaña 2026 Domingo 5 de julio 08:00 horas

Para que no te pierdas ningún instante de la velocidad y apoyes al piloto tapatío en su travesía con la escudería estadounidense, aquí tienes los detalles de la transmisión oficial para territorio mexicano:

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 5 de julio a las 08:00 horas.

Domingo 5 de julio a las 08:00 horas. Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra.

Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra. Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la carrera?

El campeonato mundial de 2026 llega a Gran Bretaña al rojo vivo, con el joven italiano Kimi Antonelli liderando la tabla de pilotos con 171 puntos a bordo de su Mercedes. Su principal perseguidor es su propio compañero de equipo, el británico George Russell (131 puntos), quien buscará aprovechar la localía para recortar distancias y presionar al líder en la lucha interna de las flechas plateadas.

Por su parte, Lewis Hamilton, ahora enfundado en los colores de Ferrari, marcha en la tercera posición general con 125 unidades y llega a su carrera de casa con la firme intención de regalarle una alegría a su afición. Detrás de él, contendientes de peso como Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) intentarán dar el golpe sobre la mesa tras un inicio de temporada donde la paridad técnica ha regalado batallas memorables.

En cuanto a la representación mexicana, Sergio "Checo" Pérez afronta este compromiso con el objetivo de maximizar el rendimiento de su Cadillac. Tras las primeras diez fechas de adaptación y desarrollo con la nueva escudería americana, el tapatío busca meterse de lleno en la zona de puntos, aprovechando su vasta experiencia en la gestión de neumáticos, una habilidad que será vital en las veloces y abrasivas curvas de Silverstone.

El jalisciense arriba a esta prueba en la posición número 21, aún sin unidades en su haber.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Mundial 2026: Calendario de partidos del 2 de julio y dónde verlos EN VIVO

OF

