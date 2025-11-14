Armando González firmó un torneo para el recuerdo en el Apertura 2025, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano. El joven delantero se quedó con el título de goleo por primera vez en su carrera y, de paso, terminó con una sequía de seis años sin un campeón rojiblanco en Chivas.

Por si fuera poco, sus 12 anotaciones lo catapultaron hasta la cima de la tabla de artilleros, donde terminó compartiendo honores con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis). Su poder ofensivo y su presencia constante en el área lo consolidaron como uno de los nombres propios del certamen.

A la par de su rendimiento en la cancha, otro detalle alimentó la conversación en torno a él: su peculiar apodo. “La Hormiga” se volvió tendencia entre la afición, que no tardó en preguntarse de dónde surgió ese sobrenombre que lo acompaña desde hace años.

Así nació el apodo de "La hormiga"

Según contó el propio jugador, la historia tiene su esencia en la infancia. En entrevista con Claro Sports, Armando recordó el origen del mote que lo ha seguido hasta el profesionalismo.

"En una salida mi hermano y hermana se bajan de la camioneta y se paran en un hormiguero. Mi mamá les empieza a gritar que se quitaran del hormiguero. Yo muy pequeño, todavía no sabía hablar, pensaba que las hormigas eran algo muy malo, te mataban, que tenían veneno o no sé, algo muy malo", relató.

Más adelante, el atacante explicó cómo ese temor infantil derivó en la forma en que se refería a las hormigas.

"Entonces cada vez que llegaba a un lugar, pues asustado decía ‘yiyigas, yiyigas’, y no me quería bajar de la camioneta, tenía miedo de las hormigas. Así duré un buen rato y un tío, allá en Aguascalientes, me empezó a decir Hormiga y pues ya se me quedó", concluyó el campeón de goleo del Apertura 2025.

MF