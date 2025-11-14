Tucson Baseball Team vive un accidentado debut en la LMP

El arranque del Tucson Baseball Team en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha estado lejos de lo ideal. Aunque el equipo llegó para ocupar la plaza que dejó vacante Mayos de Navojoa y con la expectativa de inaugurar una nueva era en el beisbol invernal, su debut se ha visto empañado por una serie de complicaciones migratorias que les han impedido jugar como locales en su propio estadio.

A pesar de que la institución tiene su sede oficial en el Estadio Kino Veterans Memorial, en Tucson, Arizona, ninguna de las cuatro series programadas hasta ahora en condición de local ha podido disputarse ahí. El motivo es por un error en la tramitación de visas para varios de sus jugadores, lo que ha impedido que el roster completo pueda cruzar legalmente a Estados Unidos.

Según trascendió, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo informó a Víctor Cuevas, propietario de la franquicia, que los trámites realizados para obtener visas tipo B1/B2 (comúnmente utilizadas para turismo y negocios) no eran adecuadas para su actividad profesional en territorio estadounidense.

Debido a esta irregularidad, los peloteros afectados deben iniciar un proceso de regularización migratoria que les permita, ahora sí, cumplir con los requisitos oficiales para trabajar y competir desde Tucson.

Este contratiempo ha generado un efecto dominó que ha obligado al equipo a adoptar soluciones improvisadas. En lugar de jugar en su casa, Tucson ha disputado sus duelos de “local” en los estadios de sus rivales en turno. Mientras que, la afición de Arizona aún espera ver por primera vez a su novena sobre el diamante del Kino Veterans Memorial.

Sin embargo, no todo ha sido negativo para la nueva franquicia. A pesar de las adversidades, Tucson marcha en octavo lugar, manteniéndose en la pelea dentro del standing general. Y aunque no ha podido disfrutar de la ventaja que representa ser local, la escuadra ha encontrado una curiosa fortaleza a domicilio, ya que ocho de sus once victorias han sido como visitantes.

Ahora, los Charros de Jalisco deberán de cuidarse del equipo que ha sabido adaptarse a los contratiempos, ya que la novena de Benjamín Gil enfrentará a Tucson en el estadio Panamericano el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre con la misión de evitar más derrotas para no seguir cayendo en la clasificación.

MF