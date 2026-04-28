Con la fase regular recién concluida, la Liga MX Femenil hizo oficial el acomodo de los partidos de los cuartos de final del Clausura 2026, donde ocho equipos continúan en la búsqueda del cetro.América se colocó como líder del torneo con un total de 42 unidades y claramente se posiciona como favorito al título. En esta primera fase de eliminación, las Águilas se miden al FC Juárez que terminó octavo con 29 unidades.Rayadas de Monterrey cerraron como la segunda mejor escuadra de la competencia y jugarán frente al Cruz Azul. Las regiomontanas terminaron con 40 unidades y las capitalinas con 31.El tercer puesto se lo quedaron las Amazonas con 37 puntos, y de esta forma se toparán con Toluca, representando una de las llaves más llamativas de esta fecha.Pachuca fue quinto y en sexto terminaron las Chivas, por lo que ambas escuadras se verán las caras en los cuartos de final. Esta otra serie también se coloca como una de alto impacto.Cuartos de final - idaMiércoles 29 de abrilFC Juárez vs AméricaCruz Azul vs RayadasJueves 30 de abrilChivas vs PachucaToluca vs TigresCuartos de final - vueltaSábado 2 de mayoAmérica vs FC JuárezRayadas vs Cruz AzulDomingo 3 de mayoTigres vs TolucaPachuca vs Chivas