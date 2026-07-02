México en el estadio CDMX tiene este récord en los mundiales 1970, 1986 y 2026

La Selección Mexicana enfrenta a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con una ventaja monumental. El Estadio Ciudad de México resguarda un récord mundialista invicto que supera a leyendas históricas, convirtiéndose en la máxima fortaleza del futbol internacional que hoy define nuestro pase.

La fortaleza inquebrantable del Coloso de Santa Úrsula

El poderío de la escuadra nacional jugando como local no es una casualidad, sino una constante histórica que ha trascendido generaciones. A lo largo de los años, el recinto capitalino se ha consolidado como un auténtico bastión inexpugnable para cualquier rival que lo visite.

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Ahora, ante el crucial duelo contra la escuadra inglesa en la presente justa mundialista, este peso histórico jugará un papel fundamental. El equipo buscará aprovechar cada rincón de su casa, el apoyo incondicional de su gente y la altura de la capital para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Un récord mundialista que supera a las leyendas

El Estadio Ciudad de México ha servido como una fortaleza inquebrantable en las tres ediciones donde el país ha fungido como anfitrión de la máxima fiesta del futbol: 1970, 1986 y el actual torneo de 2026.

Esta constancia a lo largo de más de cinco décadas ha forjado una marca mundialista sin precedentes. Con 9 partidos invictos en una sola sede, el equipo nacional supera registros que parecían inalcanzables en la historia del deporte internacional.

Para dimensionar la magnitud de esta hazaña, basta con mirar a las grandes potencias campeonas del mundo. Esta racha mexicana supera los 8 duelos invictos que consiguió el mítico Brasil de Pelé jugando en el Estadio Jalisco.

De igual manera, deja atrás los 6 partidos sin conocer la derrota de la Alemania liderada por Lothar Matthäus en el Estadio San Siro/Giusseppe Meazza, consolidando a la capital mexicana como la sede más dominante de todos los tiempos.

El top 5 de invictos en una sola sede mundialista:

México en el Estadio Ciudad de México: 9 duelos invictos (7 victorias y 2 empates).

9 duelos invictos (7 victorias y 2 empates). Brasil en el Estadio Jalisco: 8 duelos invictos (8 victorias).

8 duelos invictos (8 victorias). Alemania en el Estadio San Siro/Giusseppe Meazza: 6 duelos invictos (5 victorias y 1 empate).

6 duelos invictos (5 victorias y 1 empate). Inglaterra en el Estadio Wembley: 6 duelos invictos (5 victorias y 1 empate).

6 duelos invictos (5 victorias y 1 empate). Italia en el Stadio Olimpico: 5 duelos invictos (5 victorias).

El desglose de la racha histórica paso a paso

La construcción de este récord de 9 partidos mundialistas invictos de la Selección Mexicana se ha gestado a través de tres justas distintas. Cada generación ha aportado su propia cuota de gloria al registro histórico.

Durante el torneo de México 1970, el equipo sentó las bases de esta fortaleza. En la Fase de Grupos , lograron un reñido empate 0-0 ante la Unión Soviética, seguido de contundentes victorias sobre El Salvador por 4-0 y ante Bélgica por 1-0.

Dieciséis años después, en México 1986, la magia regresó al mismo escenario. La Fase de Grupos vio triunfos ante Bélgica (2-1) e Irak (1-0), además de un empate contra Paraguay (1-1). En esa misma edición, el equipo logró una victoria crucial en los Octavos de Final, derrotando a Bulgaria por 2-0.

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Finalmente, en la actual justa de Norteamérica 2026, la historia continúa escribiéndose con letras de oro. Durante la Fase de Grupos, el cuadro nacional ha despachado a Sudáfrica con un marcador de 2-0 y a Chequia con un contundente 3-0.

El próximo reto ante los ingleses no solo definirá el pase a los cuartos de final del torneo actual, sino que pondrá a prueba la vigencia de la mayor fortaleza mundialista en la historia del futbol.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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