Tras un empate y dos victorias de la Selección Española en la fase de grupos, se enfrenta a Austria en las eliminatorias de los 16avos de final. Sin embargo, España tiene un gran secreto.

Al quedar en empate 0 - 0 contra Cabo Verde, 4 - 0 contra Arabia Saudí y 1 - 0 contra Uruguay, España se prepara para pasar a 8vos de final luego de su encuentro contra Austria.

Estos son los retos para España

La defensa del equipo español está siendo sometida a prueba por parte de la selección austriaca, la cual sobresale por un bloqueo físicamente fuerte, así como encajes individuales agresivos, obligando a los españoles a reforzar la seguridad de la portería para lograr vencer a su contrincante.

Ante esto, España ha sido fuertemente criticado por la falta de fluidez en la cancha, precisamente por priorizar la seguridad de la retaguardia. Su secreto es confiar ciegamente en los defensores centrales para así eliminar el peligro impuesto por sus rivales.

Pau Cubarsí, jugador de la Selección Española, explicó recientemente que su principal prioridad es ganar, dejando de lado la eficacia y el desempeño de los jugadores a lo largo de la cancha.

Durante el partido de hoy esperan obtener la victoria con esta rara pero efectiva estrategia.

¿Qué tienen en común España y México?

Tanto la Selección Mexicana como la Española comparten un récord dentro de este Mundial 2026, pues ambos equipos han logrado avanzar invictos a lo largo del torneo, sin haber recibido ni un solo gol.

A punto de finalizar el medio tiempo y con un gol a favor, se definirá si los españoles mantendrán esta racha.

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