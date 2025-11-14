Checo Pérez se sube otra vez a un monoplaza de F1

Ayer jueves, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 tras casi un año de haberse despedido de Red Bull. Lo que llamó la atención es que no lo hizo a bordo de lo que sería un auto de Cadillac, la escudería con la que regresará a la máxima categoría del automovilismo en 2026.

Checo Pérez retomó la sensación de velocidad en un auto de F1 al participar en una sesión de pruebas con su nuevo equipo en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, en Italia, donde completó varias vueltas para familiarizarse con lo que le espera en 2026.

¿Qué auto de F1 manejó Checo Pérez?

El tapatío condujo un Ferrari SF-23 del año 2023, completamente pintado en negro, como parte de las pruebas autorizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con modelos de temporadas anteriores. Fue su primer contacto en pista dentro del proyecto de Cadillac, después de haber trabajado únicamente en el simulador.

Cabe señalar que, al tratarse de un auto antiguo, no incorpora la tecnología que tendrá su monoplaza de 2026, el cual será mayormente eléctrico y requerirá el desarrollo de nuevos motores. No obstante, el chasis y la experiencia de manejo pueden resultar bastante cercanos a lo que utilizará el próximo año.

Su futuro compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, aún no puede participar en estas pruebas, ya que sigue bajo contrato con Mercedes. Será hasta que concluya la actual temporada cuando pueda subirse al auto que conducirá en 2026.

X / @F1

¿Cuándo debutaría Checo Pérez con Cadillac?

El Mundial de F1 de 2026 cobra mayor relevancia para los aficionados mexicanos, luego de que en agosto pasado se anunciara que el jalisciense Sergio "Checo" Pérez regresará a la competencia.

Ante el interés por conocer la fecha de su arranque con el nuevo equipo, conviene recordar que la próxima temporada de F1 incluirá 24 carreras y comenzará el 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia. Ese día marcaría el debut de Checo Pérez en una competencia oficial con su nueva escudería.

La campaña 2026 concluirá en Abu Dabi durante el primer fin de semana de diciembre, y para entonces ya se habrá visto el rendimiento del piloto mexicano, el del equipo que se estrena en la F1 y el de su nuevo compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Checo Pérez confía en el potencial de Cadillac

OF